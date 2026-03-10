Magistrada de Flagrancia dispone prisión preventiva para presunto autor del asalto violento a enfermera

Por un periodo de cuatro meses permanecerá internado en el penal de varones de El Milagro, Luis Salvatierra Abanto, por su presunta participación en el robo a una enfermera en el distrito de La Esperanza.

Dicha medida coercitiva fue dispuesta por la magistrada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, luego de conocer que el pasado 12 de febrero, en la urbanización Bella Vista, dos sujetos interceptaron a su víctima cuando esperaba el transporte urbano.

En la cámara de video vigilancia quedó registrado el violento asalto a la enfermera, a quien tumbaron al suelo para arrebatarle sus pertenencias. Sin embargo, un efectivo policial que transitaba por la zona, logró frustrar el robo y capturar a Salvatierra Abanto, quien sería uno de los presuntos delincuentes.

Ante las pruebas preliminares y tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, la jueza de la Unidad de Flagrancia declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de Luis Salvatierra hasta junio de 2026, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.