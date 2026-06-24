Corte del Santa destaca el trabajo de profesionales que integran el Equipo Multidisciplinario del Módulo Corporativo de Familia

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Al conmemorarse el 14º Aniversario del Equipo Multidisciplinario del Módulo Corporativo de Familia, la Corte Superior de Justicia del Santa expresa su reconocimiento y saludo a los profesionales que integran esta importante área de apoyo jurisdiccional, cuya labor contribuye significativamente a una mejor administración de justicia en los procesos de familia.

Desde su creación, el Equipo Multidisciplinario se ha convertido en un soporte fundamental para la labor de jueces y juezas, brindando evaluaciones e informes especializados que permiten contar con una visión integral de las situaciones familiares sometidas a conocimiento judicial.

Actualmente, este equipo está conformado por profesionales de las especialidades de psicología, trabajo social, educación y medicina, quienes intervienen en casos relacionados con violencia familiar, tenencia, régimen de visitas, protección de niños, niñas y adolescentes, entre otros procesos, aportando elementos técnicos que contribuyen a la adopción de decisiones judiciales oportunas y adecuadas.

La coordinadora del Equipo Multidisciplinario, Amparo Cisterna Rodríguez, destacó el arduo trabajo y compromiso que despliegan diariamente los integrantes de esta área, poniendo sus conocimientos y experiencia al servicio de la justicia y de las personas más vulnerables. “Su labor es fundamental para que los órganos jurisdiccionales cuenten con información especializada que permita comprender mejor la realidad de las familias involucradas en los procesos judiciales. Detrás de cada evaluación existe un trabajo profesional, responsable y humano que merece ser reconocido”, expresó.

En esta fecha especial, la institución extiende un saludo y felicitación a María Alicia Gamarra Mejía, Frecia Carmela Castillo Milla, Edith Soledad Villegas García, Javier Cueva Estrada, Thergel Garrido Leyva, , Ives Salirrosas Huarniz, Lidia Carhuayano La Rosa, Olga Alfaro López, Janeth Valderrama Flores, Flor Andrea Hernandez Sánchez, y Roxana Loje Cuestas. integrantes del equipo, agradeciendo la importante labor que realizan en favor de la protección de los derechos de las familias, niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.