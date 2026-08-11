Estudiantes de Jaén conocen cómo funciona la Unidad de Flagrancia

La actividad, organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, tiene como objetivo acercar el servicio de justicia a los jóvenes. Foto: difusión.

La actividad, organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, tiene como objetivo acercar el servicio de justicia a los jóvenes. Foto: difusión.

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Un grupo de 25 estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. Aplicación Víctor Andrés Belaúnde de Jaén realizó una visita guiada a las instalaciones de la Unidad de Flagrancia Piloto de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde conocieron de cerca el funcionamiento de este sistema especializado y la labor que desarrollan jueces, fiscales, policías y demás operadores de justicia frente a los delitos cometidos en situación de flagrancia.

La actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, como parte de las acciones orientadas a acercar el servicio de justicia a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones.

Durante el recorrido, los escolares conocieron los principales ambientes que conforman la ruta de flagrancia y recibieron información sobre las etapas que atraviesa un caso desde la intervención policial hasta la actuación de los operadores de justicia. De esta manera, pudieron comprender que la celeridad que caracteriza a la Unidad de Flagrancia permite que determinados procesos sean atendidos en plazos reducidos, con decisiones judiciales que pueden determinar la libertad de una persona o su ingreso a un establecimiento penitenciario, según corresponda al caso y conforme a ley.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, exhortó a los estudiantes a reflexionar sobre las consecuencias que pueden generar las decisiones tomadas de manera impulsiva y la importancia de anteponer la razón frente a situaciones que puedan conducirlos a cometer un delito.

“Hay que conocer las consecuencias de esos problemas”, señaló el titular de la Corte, al explicar que la Unidad de Flagrancia no solo representa un espacio donde se tramitan procesos con rapidez, sino también un lugar en el que se adoptan decisiones que pueden cambiar la vida de las personas y de sus familias.

En ese sentido, destacó que una decisión equivocada puede generar consecuencias que trascienden a quien comete el delito, pues también afecta a padres, hermanos, parejas e hijos. Por ello, invocó a los estudiantes a valorar su libertad y tranquilidad, y a buscar alternativas lícitas para alcanzar sus objetivos personales y económicos.

Asimismo, el presidente de la Corte resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan el funcionamiento del sistema de justicia desde las aulas y tengan la oportunidad de acercarse directamente a los espacios donde se desarrolla la labor de los operadores. “Acá salen los futuros fiscales, los futuros jueces”, expresó, alentándolos a considerar el servicio de justicia como una posibilidad para su futuro profesional.

La visita permitió que los estudiantes conozcan de manera directa el trabajo que viene realizando la Unidad de Flagrancia Piloto de Jaén y comprendan que el acceso a la justicia también implica conocer los derechos, deberes y consecuencias de las decisiones que cada persona adopta.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo espacios de acercamiento con la comunidad educativa, llevando el conocimiento sobre el sistema de justicia a los jóvenes y contribuyendo a la formación de ciudadanos informados y conscientes de la importancia de actuar dentro del marco de la ley.