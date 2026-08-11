Jaén avanza hacia una Unidad de Flagrancia Modelo Tipo III

Durante el encuentro, se evaluaron los logros alcanzados desde su inicio, destacando la resolución del 96 % de expedientes en los últimos años y mejoras operativas. Foto: difusión.

Durante el encuentro, se evaluaron los logros alcanzados desde su inicio, destacando la resolución del 96 % de expedientes en los últimos años y mejoras operativas. Foto: difusión.

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La Unidad de Flagrancia Delictiva Piloto de Jaén avanza hacia su consolidación como Unidad de Flagrancia Delictiva Modelo Tipo III, luego de que representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Defensa Pública acordaran continuar las gestiones para concretar esta transición, durante la reunión interinstitucional desarrollada este lunes 10 de agosto.

La jornada contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; el administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. David Yoel Benavides Campos; el juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Jaén, David Pérez Reyes; la fiscal provincial y coordinadora de la Tercera Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Lambayeque – sede Jaén, Dra. Mayra Susy Fuentes Vásquez; el jefe de la Región Policial Cajamarca, General PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo; el jefe de la DIVPOL Jaén, Coronel PNP Jesús Arturo Pomar Pérez; y el defensor público de Jaén, Dr. Elmer Hernán Ticlla Riquelme, además de servidores y funcionarios de las instituciones que integran este modelo de justicia.

Durante la reunión se evaluaron las condiciones alcanzadas por la Unidad desde su puesta en funcionamiento, destacándose que actualmente dispone de infraestructura exclusiva, equipamiento, mobiliario y la participación permanente de los cuatro operadores del sistema de justicia, en un espacio aproximado de 500 metros cuadrados. Asimismo, se revisaron los resultados obtenidos en la atención de procesos inmediatos: durante 2025 ingresaron 194 expedientes y, en lo que va de 2026, se registran 338 expedientes, alcanzando un 96 % de nivel de resolución.

Entre los principales delitos atendidos figuran conducción en estado de ebriedad o drogadicción, hurto agravado, agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, receptación agravada, lesiones leves, receptación, fabricación, comercialización, uso o porte de armas, robo agravado, hurto simple, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y robo. Estos resultados, junto con las condiciones de infraestructura, personal, equipamiento y articulación interinstitucional, constituyen elementos que sustentan la continuidad de las gestiones para la implementación del Modelo Tipo III.

Asimismo, durante la jornada se informó sobre las acciones que se vienen realizando para la adquisición e implementación de equipos de laboratorio destinados al dosaje etílico, lo que permitirá contar con mayores capacidades técnicas para la atención de casos relacionados con la conducción en estado de ebriedad. Los representantes de las instituciones también identificaron necesidades técnicas, operativas, logísticas y de infraestructura que serán consideradas en las acciones destinadas a consolidar la Unidad.

Al término de la reunión, los representantes de las cuatro instituciones acordaron continuar las gestiones para la implementación de la Unidad de Flagrancia Modelo Tipo III, avanzar con la adquisición de los equipos de laboratorio para dosaje etílico y mantener una coordinación permanente orientada a optimizar los tiempos de atención y la eficacia del proceso inmediato.

Con este trabajo articulado, la Unidad de Flagrancia de Jaén proyecta una nueva etapa de crecimiento, sustentada en los resultados alcanzados y en la mejora progresiva de sus condiciones operativas, con el objetivo de brindar una respuesta cada vez más oportuna frente a los delitos flagrantes en beneficio de la población de esta provincia.