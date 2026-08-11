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ODANC Lambayeque celebra su tercer aniversario con misa de acción de gracias

La ODANC Lambayeque celebra su tercer aniversario con una ceremonia religiosa, donde autoridades y miembros reflexionan sobre sus tres años de labor institucional.

La misa, presidida por el padre Juan Mechan Sánchez, reunió a la jefa de la ODANC Lambayeque y a otros integrantes. Foto: difusión.
La misa, presidida por el padre Juan Mechan Sánchez, reunió a la jefa de la ODANC Lambayeque y a otros integrantes. Foto: difusión.
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La ceremonia religiosa reunió a las principales autoridades e integrantes de la ODANC Lambayeque en la capilla de la sede “Manuel Huangal Naveda”, en una jornada de reflexión y agradecimiento por estos tres años de labor institucional.

En el marco de las actividades por su tercer aniversario, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque participó en una celebración eucarística realizada en la capilla de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) “Manuel Huangal Naveda”.

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La misa fue dirigida por el padre Juan Mechan Sánchez y contó con la presencia de la Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque; la Dra. Marisol Vásquez Ruiz, responsable de la Unidad Descentralizada de Prevención, Supervisión e Inspección, así como de los demás integrantes de la ODANC Lambayeque.

Durante la celebración, los asistentes compartieron un momento de recogimiento, reflexión y oración, agradeciendo por los tres años de labor de la oficina y por quienes, desde sus diferentes responsabilidades, contribuyen al cumplimiento de sus funciones en el ámbito del control de la labor judicial.

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La jornada permitió además generar un espacio de unión entre los integrantes de la ODANC Lambayeque, quienes participaron de esta fecha especial que marca tres años de presencia y servicio institucional, reafirmando su compromiso con el desarrollo responsable de las funciones de prevención, supervisión e inspección.

La celebración eucarística formó parte de las actividades conmemorativas por este tercer aniversario, una fecha que invita a mirar el camino recorrido y renovar la vocación de servicio que guía la labor de quienes integran la ODANC Lambayeque.

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