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Unidad de Flagrancia logra condena efectiva para sujeto que intentó huir tras frustrado robo

La rápida intervención de la Policía Nacional en Nuevo Chimbote resultó en la condena de Reymer Silva Pajilla a más de dos años de prisión por intento de robo. La Unidad de Flagrancia participó en el proceso judicial.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio, cuando la policía fue alertada de un intento de robo en una vivienda. Fuente: difusión.
Los hechos ocurrieron el 6 de junio, cuando la policía fue alertada de un intento de robo en una vivienda. Fuente: difusión.
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La rápida intervención de la Policía Nacional y la actuación articulada de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa permitieron que un sujeto acusado de intentar robar una vivienda en Nuevo Chimbote fuera condenado a más de dos años de prisión efectiva.

Se trata de Reymer Silva Pajilla, quien aceptó su responsabilidad en el delito de hurto agravado en grado de tentativa y se acogió al proceso especial de terminación anticipada. Tras evaluar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público, el imputado y su defensa técnica; la jueza del Primer JIP de Flagrancia, Dra. Mariella Serrano Goicochea, aprobó la condena de 2 años, 4 meses y 17 días de pena privativa de libertad efectiva.

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Los hechos ocurrieron la noche del 6 de junio en una vivienda ubicada en la urbanización Nicolás Garatea. Alertados por una denuncia, efectivos policiales llegaron al inmueble y encontraron evidencias de un presunto intento de robo. Al ingresar con autorización de la propietaria, sorprendieron al sospechoso dentro del predio.

Al verse descubierto, el sujeto intentó escapar trepando hacia viviendas colindantes. Durante la persecución policial fue ubicado sobre un techo de eternit, desde donde cayó al tratar de evitar su intervención. Tras recibir atención médica por diversas contusiones, fue conducido a la dependencia policial y puesto a disposición de las autoridades.

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Durante la audiencia se conoció que Silva Pajilla registra antecedentes por delitos contra el patrimonio y cuenta con tres sentencias condenatorias previas por hurto, situación que fue valorada por el juzgado al momento de imponer una pena efectiva.

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