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Corte Superior de Justicia del Santa incorporó a cuatro jueces titulares

El doctor Jorge Luis Gregorio de la Cruz Medina es el nuevo juez superior de la Corte Superior de Justicia del Santa, juramentando en la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

La presidenta de la Corte dio la bienvenida a los nuevos jueces, instándolos a trabajar por el bienestar de los justiciables. Fuente: difusión.
La presidenta de la Corte dio la bienvenida a los nuevos jueces, instándolos a trabajar por el bienestar de los justiciables. Fuente: difusión.
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El doctor Jorge Luis Gregorio de la Cruz Medina, nuevo juez superior titular de la Corte Superior de Justicia del Santa, fue designado como integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, tras jurar esta mañana ante la presidenta de la institución, la doctora María Luisa Apaza Panuera. Junto con él, también fueron juramentados tres nuevos magistrados titulares santeños.

Durante la ceremonia juraron el cargo la doctora María Antonieta Mudarra Abanto, como jueza titular del Cuarto Juzgado de Familia; el doctor César Miguel Flores Reyes, como juez titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Nuevo Chimbote, y el doctor Erick Elif Velásquez Jorges, como juez titular del Juzgado de Familia de Casma. El día anterior, todos ellos recibieron el título que los acredita como magistrados durante un acto protocolario realizado en la Junta Nacional de Justicia.

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Asimismo, juraron el cargo la doctora Suelidt Paula Benites Torres, como jueza provisional en el Segundo Juzgado Especializado en Familia, y el doctor Moisés Heras de la Cruz, como juez supernumerario del Segundo Juzgado de Paz Letrado en Familia.

Tras la ceremonia, la titular judicial les dio la bienvenida a los nuevos magistrados y los exhortó a trabajar por el bienestar de los justiciables y del sistema de justicia.

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