Confirman 12 años de cárcel para mujer involucrada en robo a morador de Nuevo Chimbote

El delito se produjo el 15 de diciembre de 2015 en Nuevo Chimbote. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 12 años de pena privativa de la libertad impuesta a Doris Yovana Vallejos Torres, por ser coautora del delito de robo agravado, en agravio de un morador de la urbanización José Carlos Mariátegui de Nuevo Chimbote.

El hecho ocurrió en la vivienda del agraviado, el 15 de diciembre de 2015, cuando la mujer llegó con su bebé en brazos a la vivienda de la pareja de su tía, para solicitarle 400 soles para regresar a Tarapoto señalando que su conviviente la había abandonado. El agraviado le dijo que no contaba con ese monto, por lo que Doris Vallejos se retiró para volver diez minutos después.

Cuando el denunciante abrió la puerta, ingresó violentamente Víctor Jesús García Ríos, quien con un cuchillo de cocina amenazó de muerte al asustado hombre y se llevó una laptop, una cámara fotográfica, celulares y mil 300 soles en efectivo. Tras su cometido, el ladrón fugó con la mujer.

En primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del Santa sentenció a la pareja de delincuentes a 12 años de prisión efectiva y al pago de 6 mil 126 soles de reparación civil.

No conforme con el fallo, Doris Vallejos interpuso un recurso de apelación en el que argumentaba que el agraviado la denunció ante las autoridades, en venganza porque no pudo abusar sexualmente de ella.

Su argumento no convenció a los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones, quienes declararon infundada la apelación y confirmaron el fallo condenatorio.