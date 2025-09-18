HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Judicialidad

Confirman 12 años de cárcel para mujer involucrada en robo a morador de Nuevo Chimbote

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Santa confirmó la condena de 12 años de prisión a Doris Yovana Vallejos Torres por coautoría en un robo agravado.

El delito se produjo el 15 de diciembre de 2015 en Nuevo Chimbote. Fuente: Difusión.
El delito se produjo el 15 de diciembre de 2015 en Nuevo Chimbote. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de 12 años de pena privativa de la libertad impuesta a Doris Yovana Vallejos Torres, por ser coautora del delito de robo agravado, en agravio de un morador de la urbanización José Carlos Mariátegui de Nuevo Chimbote.

El hecho ocurrió en la vivienda del agraviado, el 15 de diciembre de 2015, cuando la mujer llegó con su bebé en brazos a la vivienda de la pareja de su tía, para solicitarle 400 soles para regresar a Tarapoto señalando que su conviviente la había abandonado. El agraviado le dijo que no contaba con ese monto, por lo que Doris Vallejos se retiró para volver diez minutos después.

Cuando el denunciante abrió la puerta, ingresó violentamente Víctor Jesús García Ríos, quien con un cuchillo de cocina amenazó de muerte al asustado hombre y se llevó una laptop, una cámara fotográfica, celulares y mil 300 soles en efectivo. Tras su cometido, el ladrón fugó con la mujer.

En primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del Santa sentenció a la pareja de delincuentes a 12 años de prisión efectiva y al pago de 6 mil 126 soles de reparación civil.

No conforme con el fallo, Doris Vallejos interpuso un recurso de apelación en el que argumentaba que el agraviado la denunció ante las autoridades, en venganza porque no pudo abusar sexualmente de ella.

Su argumento no convenció a los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones, quienes declararon infundada la apelación y confirmaron el fallo condenatorio.

Notas relacionadas
Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia del Santa aperturó segunda edición del voluntariado 2025

Corte Superior de Justicia del Santa aperturó segunda edición del voluntariado 2025

LEER MÁS
Nueve meses de prisión preventiva para dos extranjeros acusados de robo agravado

Nueve meses de prisión preventiva para dos extranjeros acusados de robo agravado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

LEER MÁS
Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

LEER MÁS
Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota