Inauguran feria ‘Cárceles Productivas Navideñas’ para fomentar la reinserción laboral de internos en El Milagro

La feria tiene como objetivo facilitar la reinserción laboral de los internos del penal de varones de El Milagro. Fuente: Difusión.

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, en representación de la presidenta de la Corte, inauguró la feria “Cárceles Productivas Navideñas” en la sede judicial de Natasha Alta. Una iniciativa que busca contribuir con la resocialización y la reinserción laboral de los internos del penal de varones de El Milagro.

Esta actividad también contó con la participación de la juez especializada Irene Milagritos Cruzado Zapata y del representante del área de trabajo del penal, Wildor Flores Astochado, quien agradeció el apoyo brindado por la Corte de La Libertad durante todo este año y solicitó que continúen las coordinaciones para otorgar el apoyo a los reclusos en su proceso de reinserción y búsqueda de una mejor calidad de vida a través del trabajo digno.