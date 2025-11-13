Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Durante el evento, se subrayaron logros como la superación de metas en producción judicial. Fuente: Difusión.

Durante el evento, se subrayaron logros como la superación de metas en producción judicial. Fuente: Difusión.

Con un acto protocolar lleno de emotividad, la mañana del miércoles 12 de noviembre, el Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz conmemoró su vigésimo cuarto aniversario institucional, reafirmando su compromiso con el acceso a la justicia y reconociendo el esfuerzo constante de los magistrados, funcionarios y servidores judiciales que han hecho posible este camino de crecimiento y servicio.

La ceremonia se desarrolló en los ambientes del módulo, con la presencia de la Dra. Cecilia Grandez Rojas, jueza superior titular, en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; magistrados, fiscales, representantes de la Policía Nacional, personal jurisdiccional y administrativo, así como aliados institucionales.

El acto se inició con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo de la Dra. Cecilia Grandez Rojas y de la Dra. Kerstin Rivera Herrera, coordinadora de la Fiscalía de Lesiones y Agresiones de José Leonardo Ortiz, quienes encabezaron este momento de respeto y unidad nacional.

Seguidamente, se realizó el izamiento de la bandera del Poder Judicial, a cargo del Dr. Erick Frank Pérez Alquizar, juez coordinador del módulo, y de la Fiscal Provincial Pamela Ysabel Elías Bravo, coordinadora de las Fiscalías Penales Corporativas de JLO.

Los asistentes entonaron con fervor el Himno Nacional del Perú y el Himno del Poder Judicial, reafirmando el espíritu de compromiso institucional.

Posteriormente, la Dra. Sara Verónica Vera Zuloeta, jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, ofreció las palabras de bienvenida en nombre de todo el módulo, destacando los avances alcanzados en estos 24 años de labor ininterrumpida.

Recordó que el módulo fue creado mediante la Resolución Administrativa N.° 131-2001-CE-PJ del 28 de septiembre de 2001, iniciando su funcionamiento el 12 de noviembre del mismo año, como parte del Programa de Mejoramiento del Acceso a la Justicia, impulsado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La magistrada resaltó que el módulo fue concebido para atender la alta densidad poblacional del distrito de José Leonardo Ortiz, que ya superaba los 100 mil habitantes en esa época, y que hoy constituye una sede emblemática del Poder Judicial, integrada por el Juzgado Civil Permanente, el Juzgado de Familia Permanente, el Primer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio, y los Juzgados de Paz Letrado Primero y Segundo.

Durante su discurso, la Dra. Vera Zuloeta subrayó los sobresalientes resultados alcanzados por los órganos jurisdiccionales, señalando que, según el reporte del Área de Estadística de la Corte, los Juzgados de Investigación Preparatoria han superado el 100% de su meta anual de producción. Precisó que, al mes de octubre de 2025, el Primer JIP alcanzó el 156.81% y el Segundo JIP el 155.35%, cifras que reflejan la entrega, la disciplina y el compromiso de todo el personal judicial.

“Estas cifras no son solo números fríos. Detrás de ellas hay esfuerzo, trabajo en equipo y un compromiso genuino con el usuario judicial. En este aniversario, miramos atrás con gratitud por todo lo logrado y hacia adelante con esperanza, para seguir sirviendo con empatía, sinergia y coinonía”, expresó la magistrada.

La jueza también rindió homenaje a los magistrados y servidores que formaron parte de la historia del módulo y que hoy ya no están presentes físicamente, mencionando con especial respeto a los jueces Edwin Siadén Díaz y Miguel Ángel Peralta Lui, y a los servidores Edibelma Paz Román y Luis Miguel Nole Castillo.

A continuación, el administrador del Módulo, Edison Tomás Bobadilla Saavedra, dio lectura a la resolución de creación del módulo, documento que marcó el inicio de esta sede judicial hace ya 24 años, en el marco de una política institucional orientada a acercar la justicia a los sectores más poblados del país.

Posteriormente, la Dra. Cecilia Grandez Rojas, en representación del presidente de la Corte, dirigió las palabras conmemorativas en las que destacó la importancia del compromiso ético y humano en la labor judicial.

“Justicia no solo significa rapidez o cumplimiento de metas. También implica empatía, respeto y humanidad hacia quienes acuden al sistema judicial buscando una respuesta. Detrás de cada expediente hay una historia, una familia y un sufrimiento que debe ser atendido con sensibilidad”, reflexionó.

La magistrada exhortó a todos los integrantes del módulo a continuar trabajando con honestidad, lealtad, disciplina y orden, valores que —dijo— deben reflejarse tanto en la vida laboral como personal.

“Los cargos son pasajeros, pero la congruencia, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, es lo que nos dignifica como personas y servidores públicos”, enfatizó.

Tras la intervención de la Dra. Grandez Rojas, se realizó la foto oficial del 24° aniversario, símbolo de unidad institucional y reconocimiento colectivo por los logros alcanzados.

La ceremonia continuó con una paraliturgia de acción de gracias, dirigida por el Ministro Extraordinario, hermano Luis Horna, quien ofreció un momento de reflexión y bendición por el personal del módulo y sus familias, invocando a mantener viva la fe y la vocación de servicio en el quehacer judicial.

El programa concluyó con presentaciones artísticas preparadas por los propios trabajadores, que reflejaron el espíritu de confraternidad y alegría que caracteriza a esta sede judicial.

El trabajador Ricardo Quispe Lobatón, junto a su hija Alisson Quispe Frías y el elenco de danza del módulo, deleitaron al público con una marinera norteña; mientras que la Dra. Justicia Flores Alván presentó un baile colombiano junto al elenco de danzas del módulo, despertando aplausos y entusiasmo entre los asistentes.

Finalmente, todos compartieron un momento de confraternidad, reafirmando los lazos de compañerismo y el compromiso común de servir a la comunidad con humanidad, eficiencia y justicia.

“Celebrar 24 años es celebrar la madurez de una institución que ha sabido superar retos y mantener viva la convicción de que la justicia debe ser siempre un servicio accesible, eficiente y humano”, concluyó la Dra. Sara Verónica Vera Zuloeta.