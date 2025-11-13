Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

En un acto solemne realizado en la sede de la avenida Salaverry 976, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) inauguró el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio, consolidando el liderazgo de esta Corte en la implementación de órganos jurisdiccionales de alta especialización a nivel nacional.

La ceremonia contó con la presencia del juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, quien encabezó la actividad junto al presidente de la Corte, doctor César William Bravo Llaque, y el juez especializado del nuevo órgano jurisdiccional, doctor Jorge Luis Rojas Cruz.

El acto se inició con la entonación del Himno Nacional del Perú y del Himno del Poder Judicial, seguido por las palabras de bienvenida del doctor Jorge Luis Rojas Cruz, quien expresó la profunda emoción de su equipo por ver concretado este logro.

“Estamos profundamente emocionados. Este hecho nos llena de alegría y júbilo. Queremos hacer las cosas bien, pese a cualquier dificultad, y agradecemos la confianza y el liderazgo del presidente de la Corte y del doctor Luján. Tener un juzgado permanente es el resultado del trabajo conjunto y del compromiso de todos”, manifestó el magistrado.

Seguidamente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, ofreció un mensaje de reconocimiento al trabajo coordinado que permitió concretar este importante avance institucional.

“Chiclayo es una ciudad geopolíticamente estratégica: aquí se comercia, se hacen negocios, pero también se generan actos ilícitos, como el lavado de activos y las ganancias ilegales. Por eso, la Policía Nacional, la Fiscalía de Extinción de Dominio y este Juzgado tienen la gran tarea de recuperar esos activos mal habidos y devolverlos al Estado, dándoles un destino justo y legal”, afirmó.

Resaltan

El titular de la Corte destacó, además, el liderazgo del doctor Jorge Rojas y el esfuerzo constante de su equipo, expresando su plena confianza en que continuarán desempeñándose con excelencia.

“Estamos aquí para dar una respuesta segura y positiva. Reconozco en el doctor Jorge y en todo su equipo el esfuerzo que han puesto y que, estoy seguro, seguirán poniendo al servicio de la justicia”, enfatizó el doctor Bravo Llaque.

Posteriormente, el juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez ofreció el discurso central de la ceremonia, resaltando los logros de Lambayeque dentro del subsistema de Extinción de Dominio.

“De cada cien sentencias, en promedio, cuatro son revocadas a nivel nacional; sin embargo, en Lambayeque este índice se reduce a 3.15 %, frente al promedio nacional de 4.27 %. Ello demuestra la solidez y la rigurosidad del trabajo que aquí se realiza”, precisó.

El magistrado destacó que desde el inicio del subsistema se ha procurado la máxima exigencia técnica y profesional en la selección de los órganos jurisdiccionales.

“Si hay algo que ha permitido que Lambayeque cuente hoy con un juzgado permanente, es el trabajo de sus magistrados y trabajadores. Ese esfuerzo ha sido determinante, y no tengo duda de que seguirá siendo ejemplo a nivel nacional”, subrayó el doctor Luján.