Se realizó visita administrativa a los juzgados de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura

El presidente del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro; junto a la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y funcionarios de la institución, realizaron la visita administrativa a la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura, con la finalidad de conocer los requerimientos y sugerencias que permitan la mejor del servicio de justicia.

En la visita, la comitiva se reunió con los jueces y juezas de Investigación Preparatoria y Unipersonal, destacando el nivel de producción de los siete juzgados que confirman la Unidad de Flagrancia. Asimismo, se establecieron compromisos para fortalecer el servicio de justicia optimizando los recursos que se tienen, esto a fin de fortalecer áreas de trabajo como la de notificación judicial.