Juzgado Colegiado de Flagrancia sentencia a dos sujetos capturados con dinamita y municiones

El Primer Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia del Santa sentenció a Javier Encarnación Villaruel Luján (53) "Chato Villarruel" a 15 años de cárcel, y a Sair Alaín Eugenio Morales (22) "Sair", a 6 años, 10 meses y 7 días de pena privativa de la libertad. El delito imputado es el de tenencia ilegal de municiones.

Los sentenciados fueron capturados el pasado 4 de julio. Alrededor de las 7 de la noche, la Policía realizaba una labor de vigilancia por inmediaciones del cementerio Divino Maestro, cuando divisaron un automóvil rojo que había sido señalado por fuentes policiales como sospechoso de transportar armas y explosivos.

A las 7.30 de la noche se inició el operativo, logrando detener a los ocupantes del vehículo. A Javier Villarruel se le incautó un morral conteniendo dos cartuchos de dinamita, mientras que a Sair Eugenio, un canguro con cinco municiones en su interior.

Los explosivos y las balas se sometieron a peritaje comprobándose su operatividad. Ambos imputados negaron durante el juicio haber portado los artefactos y aseguraron que los policías que los intervinieron se los "sembraron" para incriminarlos.

El Juzgado Penal Colegiado Conformado, presidido por el Dr. Fernando Arequipeño Ríos e integrado por los magistrados David Álvarez Horna y Mariella Serrano Goicochea, encontró responsabilidad en el delito de tenencia ilegal de explosivos y municiones en ambos procesados, quienes se encuentran internados en el penal de Cambio Puente.