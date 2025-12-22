HOYSuscripcion LR Focus

Corte Superior de Piura compartió con niñas y niños de los Ejidos Huán

Se realizó un compartir navideño en la Institución Educativa N° 1356 Mundo de Colores, beneficiando a 77 niños de tres a cinco años en los Ejidos de Huán.

La actividad buscó brindar alegría y fomentar la inclusión social en niños en condiciones de vulnerabilidad. Fuente: Difusión.
La actividad buscó brindar alegría y fomentar la inclusión social en niños en condiciones de vulnerabilidad. Fuente: Difusión.

Hoy se llevó a cabo un compartir navideño en la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 1356 Mundo de Colores en los Ejidos de Huán, en la que se brindó alegría a 77 niñas y niños de tres, cuatro y cinco años.

La actividad fue organizada por la Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la jueza Superior Claudia Morán Morales de Vicenzi; y gracias a la colaboración de los magistrados y personal de este Distrito Judicial.

La directora de la institución, Milagros Calero Pinta, junto a las profesoras, expresaron su agradecimiento por esta significativa actividad que llenó de felicidad a los pequeños participantes.

