Culminó Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025 en Piura

El evento incluyó la entrega de certificados y un mensaje del presidente de la Corte. Fuente: Difusión.

El evento incluyó la entrega de certificados y un mensaje del presidente de la Corte. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura realizó la ceremonia de clausura del Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025, dirigido a treinta mujeres líderes de la región, como parte de su compromiso de fortalecer el acceso a la justicia y el servicio a la comunidad.

El acto inició con las palabras de bienvenida de la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, responsable de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, quien destacó el compromiso y la participación activa de las orientadoras durante el desarrollo del curso.

Posteriormente, la participante Silvia Marina Aguirre Aguilar brindó un mensaje en representación de las asistentes, resaltando los conocimientos adquiridos y la importancia de la capacitación para orientar adecuadamente a la ciudadanía en sus comunidades.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega de certificados a las participantes que culminaron satisfactoriamente el curso, así como a los expositores que contribuyeron a la formación de las orientadoras judiciales 2025.El evento concluyó con las palabras del doctor David Fernando Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, quien felicitó a las participantes y reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo una justicia más cercana, humana y accesible para todos.