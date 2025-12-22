Culminó Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025 en Piura
La Corte Superior de Justicia de Piura clausuró el Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025, con la participación de treinta mujeres líderes de la región.
La Corte Superior de Justicia de Piura realizó la ceremonia de clausura del Curso Gratuito para Orientadoras Judiciales 2025, dirigido a treinta mujeres líderes de la región, como parte de su compromiso de fortalecer el acceso a la justicia y el servicio a la comunidad.
El acto inició con las palabras de bienvenida de la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, responsable de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, quien destacó el compromiso y la participación activa de las orientadoras durante el desarrollo del curso.
Posteriormente, la participante Silvia Marina Aguirre Aguilar brindó un mensaje en representación de las asistentes, resaltando los conocimientos adquiridos y la importancia de la capacitación para orientar adecuadamente a la ciudadanía en sus comunidades.
Durante la ceremonia, se realizó la entrega de certificados a las participantes que culminaron satisfactoriamente el curso, así como a los expositores que contribuyeron a la formación de las orientadoras judiciales 2025.El evento concluyó con las palabras del doctor David Fernando Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, quien felicitó a las participantes y reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo una justicia más cercana, humana y accesible para todos.