HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Judicialidad

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) acercó servicios gratuitos, orientación legal, programas sociales y actividades culturales a la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la protección y el acceso a la justicia.

La Feria incluyó servicios de asesoría legal, orientación en casos de violencia y acceso a programas sociales. Fuente: Difusión.
La Feria incluyó servicios de asesoría legal, orientación en casos de violencia y acceso a programas sociales. Fuente: Difusión.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) realizó la Octava Feria Nacional y Simultánea “Llapanchikpaq Justicia: Por la No Violencia contra las Mujeres”, iniciativa que reunió a instituciones públicas, programas sociales y dependencias judiciales para brindar atención y orientación gratuita a la población.

Tras la inauguración oficial a nivel nacional realizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en Lambayeque se ofreció la bienvenida a las familias asistentes, resaltando la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la prevención de la violencia y garanticen un acceso integral y oportuno a la justicia.

La jornada contó con la participación de instituciones que brindaron servicios gratuitos a la comunidad, entre ellas el Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Lambayeque, el Centro de Emergencia Mujer Lambayeque, OMAPED, la Sección de Policía Comunitaria de la Región Policial Lambayeque, el Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú, la Asistencia Económica por Orfandad del INABIF, la Oficina Regional de Integridad Institucional del Gobierno Regional, los programas Juntos y Pensión 65 del MIDIS, los equipos de descarte de ITS del MINSA, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones mediante su plataforma de Voto Informado, el Centro de Reeducación y Rehabilitación “Rescatando Familias” de la PNP, Pronabec, la Unidad de Flagrancia, ODANC Lambayeque y la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

La Corte Superior de Justicia reafirmó su compromiso con la prevención de la violencia y la justicia accesible. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia reafirmó su compromiso con la prevención de la violencia y la justicia accesible. Fuente: Difusión.

La feria ofreció orientación legal, asesoría en casos de violencia, información sobre programas sociales, servicios municipales y regionales, así como actividades inclusivas y culturales que fortalecieron la participación ciudadana. Tras la apertura oficial, las autoridades realizaron un recorrido por los stands instalados en la Plaza de Armas, interactuando con los equipos de atención y con los beneficiarios.

Asimismo, el evento contó con la presencia del alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles; la jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque, doctora Ana Elizabeth Salés Del Castillo; la jueza responsable de la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección de ODANC, doctora Marisol Vásquez Ruíz; y la jueza del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria, doctora Carmina Effio Jiménez.

La jornada incluyó presentaciones artísticas a cargo del Taller de Teatro de OMAPED y de los estudiantes de la I.E. Juan Manuel Iturregui, quienes aportaron un mensaje de inclusión, respeto y convivencia pacífica.

En Lambayeque, la actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la prevención de la violencia y la promoción de servicios accesibles para la ciudadanía.

Al cierre, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque agradeció la participación de las instituciones y de la población, destacando la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas en favor de una sociedad segura y libre de violencia.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

LEER MÁS
Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS
Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

LEER MÁS
Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares arrestan a presidente tras sacar ventaja en elecciones presidenciales

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en Chiclayo

Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Sada Goray: Exdirector de Pesca niega pagos ilícitos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025