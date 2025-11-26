CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) realizó la Octava Feria Nacional y Simultánea “Llapanchikpaq Justicia: Por la No Violencia contra las Mujeres”, iniciativa que reunió a instituciones públicas, programas sociales y dependencias judiciales para brindar atención y orientación gratuita a la población.

Tras la inauguración oficial a nivel nacional realizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en Lambayeque se ofreció la bienvenida a las familias asistentes, resaltando la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la prevención de la violencia y garanticen un acceso integral y oportuno a la justicia.

La jornada contó con la participación de instituciones que brindaron servicios gratuitos a la comunidad, entre ellas el Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Lambayeque, el Centro de Emergencia Mujer Lambayeque, OMAPED, la Sección de Policía Comunitaria de la Región Policial Lambayeque, el Programa de Empleo Temporal Llamkasun Perú, la Asistencia Económica por Orfandad del INABIF, la Oficina Regional de Integridad Institucional del Gobierno Regional, los programas Juntos y Pensión 65 del MIDIS, los equipos de descarte de ITS del MINSA, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones mediante su plataforma de Voto Informado, el Centro de Reeducación y Rehabilitación “Rescatando Familias” de la PNP, Pronabec, la Unidad de Flagrancia, ODANC Lambayeque y la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

La Corte Superior de Justicia reafirmó su compromiso con la prevención de la violencia y la justicia accesible. Fuente: Difusión.

La feria ofreció orientación legal, asesoría en casos de violencia, información sobre programas sociales, servicios municipales y regionales, así como actividades inclusivas y culturales que fortalecieron la participación ciudadana. Tras la apertura oficial, las autoridades realizaron un recorrido por los stands instalados en la Plaza de Armas, interactuando con los equipos de atención y con los beneficiarios.

Asimismo, el evento contó con la presencia del alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles; la jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque, doctora Ana Elizabeth Salés Del Castillo; la jueza responsable de la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección de ODANC, doctora Marisol Vásquez Ruíz; y la jueza del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria, doctora Carmina Effio Jiménez.

La jornada incluyó presentaciones artísticas a cargo del Taller de Teatro de OMAPED y de los estudiantes de la I.E. Juan Manuel Iturregui, quienes aportaron un mensaje de inclusión, respeto y convivencia pacífica.

En Lambayeque, la actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la prevención de la violencia y la promoción de servicios accesibles para la ciudadanía.

Al cierre, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque agradeció la participación de las instituciones y de la población, destacando la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas en favor de una sociedad segura y libre de violencia.