Presidente de la Corte de Sullana insta a ejecutar acciones contra la delincuencia durante estado de emergencia

La autoridad judicial solicitó optimizar intervenciones para asegurar resultados en la lucha contra la criminalidad. Fuente: Difusión.

Durante la primera sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, exhortó a activar de manera inmediata acciones concretas frente a la delincuencia, en el marco de la actual declaratoria de emergencia.

En ese sentido, la autoridad judicial instó a las entidades responsables a poner en marcha de inmediato las intervenciones correspondientes, a fin de obtener resultados concretos en la lucha contra la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia.

Asimismo, remarcó que la Unidad de Flagrancia de Sullana se encuentra debidamente preparada, con protocolos establecidos, para recibir a los detenidos y garantizar una respuesta judicial oportuna, conforme al marco normativo vigente que regula los procesos por flagrancia delictiva.

Se propuso ampliar las competencias de la Unidad de Flagrancia. Fuente: Difusión.

En ese contexto, solicitó además al Comité de Seguridad Ciudadana a respaldar la propuesta de ampliación de las competencias de la Unidad de Flagrancia de Sullana, con el objetivo de extender su ámbito de atención a las provincias de Talara y Ayabaca, iniciativa que actualmente se encuentra en evaluación en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

La sesión incluyó la juramentación de nuevos integrantes del COPROSEC, el general de brigada Elio Monteza Becerra, comandante general de la Primera Brigada de Caballería; el coronel PNP Aurelio Juan Huachopoma Sulca, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus); así como el alcalde del distrito de Ignacio Escudero, César Arturo García Naquiche.