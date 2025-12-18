Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Su reconocimiento se debe a su enfoque en la atención con igualdad de género en la resolución de un caso penal. Fuente: Difusión.

Su reconocimiento se debe a su enfoque en la atención con igualdad de género en la resolución de un caso penal. Fuente: Difusión.

Un nuevo logro engalana a la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esta vez, el magistrado superior titular Félix Enrique Ramírez Sánchez obtuvo el primer puesto a nivel nacional en la cuarta edición del Concurso de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género, organizado por el Poder Judicial y la Universidad del Pacífico.

Este merecido reconocimiento se le otorgó al doctor Ramírez Sánchez, tras su decisión judicial de impulsar la atención con igualdad de género de un proceso penal de violación sexual de persona en estado de inconsciencia, en el que no se habían omitido los parámetros convencionales del enfoque de género al momento de valorar y motivar una resolución judicial.

“Es una obligación de los jueces y juezas penales reinterpretar el derecho penal y procesal penal con una perspectiva de género y de repensar el sistema de justicia para poner en situación de igualdad real a la mujer en el ejercicio de sus derechos y garantizar así, un acceso real a la justicia”, indicó el juez superior en la presentación de su buena práctica.

Asimismo, en el mencionado certamen nacional, la magistrada especializada supernumeraria Tania Carolina Bocanegra Risco ocupó el segundo lugar en la categoría violencia de género, con la presentación de un proceso de violencia familiar que puso en evidencia la vulneración de otros derechos esenciales, como educación y salud a una joven madre extranjera en condición de hipervulnerabilidad.

Al respecto, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó su felicitación al juez superior Félix Ramírez y a la doctora Tania Bocanegra por promover importantes iniciativas en temas relacionados al enfoque de género, que instauran un precedente para el acceso a la justicia de personas vulnerables en todo el país.

Cabe indicar que, en esta edición se presentaron 70 resoluciones provenientes de las diferentes Cortes Superiores del país, que reflejaron las buenas prácticas judiciales relacionadas con la incorporación del enfoque de género como criterio orientador en decisiones judiciales.