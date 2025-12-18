HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Además, jueza especializada obtiene segundo puesto en categoría violencia de género.

Su reconocimiento se debe a su enfoque en la atención con igualdad de género en la resolución de un caso penal. Fuente: Difusión.
Su reconocimiento se debe a su enfoque en la atención con igualdad de género en la resolución de un caso penal. Fuente: Difusión.

Un nuevo logro engalana a la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Esta vez, el magistrado superior titular Félix Enrique Ramírez Sánchez obtuvo el primer puesto a nivel nacional en la cuarta edición del Concurso de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género, organizado por el Poder Judicial y la Universidad del Pacífico.

Este merecido reconocimiento se le otorgó al doctor Ramírez Sánchez, tras su decisión judicial de impulsar la atención con igualdad de género de un proceso penal de violación sexual de persona en estado de inconsciencia, en el que no se habían omitido los parámetros convencionales del enfoque de género al momento de valorar y motivar una resolución judicial.

Es una obligación de los jueces y juezas penales reinterpretar el derecho penal y procesal penal con una perspectiva de género y de repensar el sistema de justicia para poner en situación de igualdad real a la mujer en el ejercicio de sus derechos y garantizar así, un acceso real a la justicia”, indicó el juez superior en la presentación de su buena práctica.

Asimismo, en el mencionado certamen nacional, la magistrada especializada supernumeraria Tania Carolina Bocanegra Risco ocupó el segundo lugar en la categoría violencia de género, con la presentación de un proceso de violencia familiar que puso en evidencia la vulneración de otros derechos esenciales, como educación y salud a una joven madre extranjera en condición de hipervulnerabilidad.

Al respecto, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó su felicitación al juez superior Félix Ramírez y a la doctora Tania Bocanegra por promover importantes iniciativas en temas relacionados al enfoque de género, que instauran un precedente para el acceso a la justicia de personas vulnerables en todo el país.

Cabe indicar que, en esta edición se presentaron 70 resoluciones provenientes de las diferentes Cortes Superiores del país, que reflejaron las buenas prácticas judiciales relacionadas con la incorporación del enfoque de género como criterio orientador en decisiones judiciales.

Notas relacionadas
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Combi se despista y cae por pendiente en Otuzco: accidente deja cuatro fallecidos y al menos nueve heridos

Combi se despista y cae por pendiente en Otuzco: accidente deja cuatro fallecidos y al menos nueve heridos

LEER MÁS
Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

LEER MÁS
Edwin Alexander Quispe Maquera juramentó como juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Familia de Ilo

Edwin Alexander Quispe Maquera juramentó como juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Familia de Ilo

LEER MÁS
Colegiado de La Libertad ordena ubicación y captura de sujeto por abuso sexual

Colegiado de La Libertad ordena ubicación y captura de sujeto por abuso sexual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Judicialidad

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025