HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

18 meses de prisión preventiva para presunto asesino del Juez de Paz de Chicama

Las investigaciones indican que Goicochea ingresó a la oficina del juez y le disparó en seis ocasiones, huyendo luego en motocicleta con un cómplice hacia La Pascona.

La magistrada justificó la medida preventiva hasta junio de 2027. Fuente: Difusión.
La magistrada justificó la medida preventiva hasta junio de 2027. Fuente: Difusión.

Por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de sicariato agravado, la magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope dispuso que Pedro Goicochea Villanueva permanezca 18 meses internado en el penal como medida preventiva hasta el inicio de su juicio oral.

Goicochea Villanueva sería el presunto autor del crimen contra el juez de paz de primera nominación de Chicama. Según las primeras investigaciones, él habría ingresado a la oficina del agraviado y disparado seis veces contra él hasta acabar con su vida.

Posteriormente, junto a su cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta, huyeron del lugar con dirección al centro poblado La Pascona, en el distrito de Chicama. Este hecho habría sido motivado por la negativa del juez de paz de participar en la realización de un acta de constatación para la expansión de un terreno.

Ante las pruebas preliminares, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, solicitando el internamiento de Goicochea Villanueva hasta junio de 2027.

De corroborarse su participación en el asesinato, el ahora imputado podría recibir la condena máxima de cadena perpetua, por la comisión del delito de sicariato agravado.

Notas relacionadas
Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
Combi se despista y cae por pendiente en Otuzco: accidente deja cuatro fallecidos y al menos nueve heridos

Combi se despista y cae por pendiente en Otuzco: accidente deja cuatro fallecidos y al menos nueve heridos

LEER MÁS
Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

Asesinato de Fernando Núñez se coordinó desde prisión: menor de 16 años sindicado de haberle disparado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

LEER MÁS
Colegiado de La Libertad ordena ubicación y captura de sujeto por abuso sexual

Colegiado de La Libertad ordena ubicación y captura de sujeto por abuso sexual

LEER MÁS
Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

Juez Superior de La Libertad ocupa primer puesto en Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

Judicialidad

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025