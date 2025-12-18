18 meses de prisión preventiva para presunto asesino del Juez de Paz de Chicama

Por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de sicariato agravado, la magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope dispuso que Pedro Goicochea Villanueva permanezca 18 meses internado en el penal como medida preventiva hasta el inicio de su juicio oral.

Goicochea Villanueva sería el presunto autor del crimen contra el juez de paz de primera nominación de Chicama. Según las primeras investigaciones, él habría ingresado a la oficina del agraviado y disparado seis veces contra él hasta acabar con su vida.

Posteriormente, junto a su cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta, huyeron del lugar con dirección al centro poblado La Pascona, en el distrito de Chicama. Este hecho habría sido motivado por la negativa del juez de paz de participar en la realización de un acta de constatación para la expansión de un terreno.

Ante las pruebas preliminares, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, solicitando el internamiento de Goicochea Villanueva hasta junio de 2027.

De corroborarse su participación en el asesinato, el ahora imputado podría recibir la condena máxima de cadena perpetua, por la comisión del delito de sicariato agravado.