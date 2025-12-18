Juez Supremo Yaya Zumaeta capacita a magistrados y servidores de la Corte de La Libertad en nuevas tecnologías

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió la visita del juez supremo titular Ulises Yaya Zumaeta, quien arribó a la ciudad de Trujillo para realizar una capacitación sobre las nuevas herramientas tecnológicas desarrolladas en el Poder Judicial para potenciar la labor de jueces y servidores jurisdiccionales.

Durante la ceremonia, la titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia León, agradeció la presencia del magistrado supremo Ulises Yaya y su predisposición por impulsar mecanismos tecnológicos que modernizan la función judicial y permiten ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía en todo el país.

Por su parte, el juez supremo Yaya Zumaeta expresó su satisfacción por el interés de la doctora Cecilia León en las nuevas tecnologías emergentes para mejorar la labor judicial, y agradeció el apoyo permanente de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, por las gestiones y el presupuesto para continuar trabajando estas tecnologías en beneficio de los litigantes.

En la ponencia, el doctor Ulises Yaya explicó que la creación del Sistema Jurisdiccional de Trabajo (SJT) se sustenta en la necesidad de brindar soluciones avanzadas de infraestructura digital que ayuden a lograr un flujo de trabajo más organizado, que permita modernizar los procesos de votación digital en tiempo real, consolidar las ponencias en una única plataforma y acceder a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal.

Por otro lado, resaltó que el asistente virtual “CURIA” es un proyecto especializado con Inteligencia Artificial Judicial que contiene más de 50 mil sentencias judiciales. Esta herramienta facilita el análisis en tiempo real, la búsqueda de jurisprudencia y la estandarización de criterios para garantizar una mayor eficiencia en el trabajo judicial.

Además, enfatizó que estas herramientas no reemplazan al juez, sino que potencian su capacidad de análisis, al reducir los tiempos en la búsqueda y justificación de precedentes, lo que resultará en una respuesta más rápida y eficiente de los procesos en favor del usuario del sistema de justicia.

Posteriormente, el ingeniero Jhordy Palacios García, personal de la Gerencia de Tecnología de la Información del Poder Judicial, explicó de manera técnica y demostrativa los beneficios y bondades del Sistema Jurisdiccional de Trabajo y del asistente virtual CURIA.

Finalmente, la presidenta de la Corte de La Libertad entregó un diploma de reconocimiento y un presente al doctor Yaya Zumaeta. Asimismo, felicitó el avance tecnológico impulsado por el juez supremo, y le solicitó que considere a este distrito judicial para la pronta implementación de ambas herramientas.

Cabe indicar que, previo a su exposición, el magistrado supremo fue recibido con una presentación de marinera norteña realizada por integrantes del grupo de danzas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Ai Apaec.