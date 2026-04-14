La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este domingo 14 de abril del 2026 para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, en las que resaltó la importancia de fomentar la comunicación honesta, afrontar los desafíos con ingenio y mantenerse abiertos a recibir noticias positivas desde lugares inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Momento de brillar y avanzar. Se vienen cambios positivos en trabajo y dinero, incluso posibles ingresos extra. En el amor, fluye mejor la comunicación.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Etapa de crecimiento profesional. Podrías tener oportunidades laborales importantes, pero cuida el estrés y no cargues problemas ajenos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Día para reinventarte. Tu energía está fuerte para manifestar lo que quieres, pero evita conflictos en el trabajo y sé discreto.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Habrá abundancia económica, pero también envidias cerca. Mantén tus planes en privado y evita discusiones en pareja.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tómate las cosas con calma. Es buen momento para resolver problemas pendientes y pensar en cambios laborales o viajes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Llegan éxitos y oportunidades. Podrías cerrar acuerdos importantes. Eso sí, cuídate de personas envidiosas en el entorno laboral.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La clave es el equilibrio. Se abren nuevos proyectos, pero debes alejarte de gente tóxica y no sobrepensar las cosas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Uno de los signos más favorecidos hoy: cambios, viajes o crecimiento profesional. Tu día viene con mucha fuerza y liderazgo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Prosperidad en camino, pero con cautela. Evita gastos impulsivos y mantén enfoque en tus responsabilidades.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu esfuerzo será reconocido. Podrías recibir noticias positivas en trabajo o proyectos; disfruta el logro.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Ideas innovadoras, pero aterrízalas bien. En lo económico, puede aparecer una oportunidad diferente que debes analizar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Creatividad al máximo. Aprovecha para avanzar en proyectos. En el amor, pequeños gestos traerán grandes resultados.

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