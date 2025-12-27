A lo largo del año, el Año Nuevo Chino —también conocido como 'Fiesta primavera'— regresa para llenar de luz, color y esperanza los hogares. Su profundo simbolismo, entrelazado con tradiciones milenarias, convoca a millones de personas dentro y fuera de Asia y se reafirma como una de las celebraciones culturales más significativas y esperadas del mundo.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

Según el calendario lunar tradicional, el Año Nuevo Chino comenzará el 17 de febrero de 2026 en China y a nivel mundial. La festividad se celebra durante 15 días y concluye con el emblemático Festival de los Faroles, previsto para el 3 de marzo de 2026. En este tiempo, millones de familias se reúnen para honrar a sus antepasados, compartir cenas tradicionales y atraer la buena fortuna para el nuevo ciclo.

Cabe recordar que las fechas tradicionales se rigen principalmente por los ciclos lunares, lo que explica que el inicio del Año Nuevo Chino varíe cada año entre finales de enero e inicios de febrero.

¿Qué animal representará el Año Nuevo Chino 2026?

El animal que representará el Año Nuevo Chino 2026 será el Caballo de Fuego, un signo del zodiaco chino que simboliza el movimiento, la vitalidad y la independencia. La combinación con el elemento fuego potencia estas cualidades y se asocia con la energía, la pasión y la transformación, lo que marcará un periodo propicio para los cambios, la iniciativa y la búsqueda de nuevos caminos.

Asimismo, durante estas fechas, numerosas familias se reúnen para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo ciclo. Esta celebración fortalece los lazos familiares y preserva las tradiciones ancestrales. El periodo festivo también está orientado a atraer la buena fortuna, la salud y la prosperidad, valores centrales del Año Nuevo Chino y de su profundo significado cultural.

¿Qué significa esta tradición?

El Año Nuevo Chino es una tradición ancestral que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Esta festividad está orientado a la renovación espiritual y material, a la unión familiar y a la atracción de prosperidad, salud y buena fortuna para el año que comienza.