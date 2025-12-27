HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representa, cuándo comienza y qué significa esta tradición

Esta festividad, que comienza el 17 de febrero de 2026 según el calendario lunar, marca el inicio de un nuevo ciclo de renovación, unión familiar y buenos augurios, con rituales destinados a atraer prosperidad, salud y buena fortuna.

El Año Nuevo Chino iniciará el 17 de febrero de 2026.
El Año Nuevo Chino iniciará el 17 de febrero de 2026. | Foto: composición LR/Gemini/Barcelo.com

A lo largo del año, el Año Nuevo Chino —también conocido como 'Fiesta primavera'— regresa para llenar de luz, color y esperanza los hogares. Su profundo simbolismo, entrelazado con tradiciones milenarias, convoca a millones de personas dentro y fuera de Asia y se reafirma como una de las celebraciones culturales más significativas y esperadas del mundo.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

Según el calendario lunar tradicional, el Año Nuevo Chino comenzará el 17 de febrero de 2026 en China y a nivel mundial. La festividad se celebra durante 15 días y concluye con el emblemático Festival de los Faroles, previsto para el 3 de marzo de 2026. En este tiempo, millones de familias se reúnen para honrar a sus antepasados, compartir cenas tradicionales y atraer la buena fortuna para el nuevo ciclo.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: ¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2025? Todo lo que necesitas saber sobre esta gran celebración asiática

lr.pe

Cabe recordar que las fechas tradicionales se rigen principalmente por los ciclos lunares, lo que explica que el inicio del Año Nuevo Chino varíe cada año entre finales de enero e inicios de febrero.

¿Qué animal representará el Año Nuevo Chino 2026?

El animal que representará el Año Nuevo Chino 2026 será el Caballo de Fuego, un signo del zodiaco chino que simboliza el movimiento, la vitalidad y la independencia. La combinación con el elemento fuego potencia estas cualidades y se asocia con la energía, la pasión y la transformación, lo que marcará un periodo propicio para los cambios, la iniciativa y la búsqueda de nuevos caminos.

PUEDES VER: Así celebró China la llegada del Año Nuevo 2025, temporada en la que esperan "superar los retos económicos"

lr.pe

Asimismo, durante estas fechas, numerosas familias se reúnen para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo ciclo. Esta celebración fortalece los lazos familiares y preserva las tradiciones ancestrales. El periodo festivo también está orientado a atraer la buena fortuna, la salud y la prosperidad, valores centrales del Año Nuevo Chino y de su profundo significado cultural.

¿Qué significa esta tradición?

El Año Nuevo Chino es una tradición ancestral que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Esta festividad está orientado a la renovación espiritual y material, a la unión familiar y a la atracción de prosperidad, salud y buena fortuna para el año que comienza.

Notas relacionadas
Son del Duke y La Bella Luz se unirán para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte: entradas y zonas para el concierto

Son del Duke y La Bella Luz se unirán para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte: entradas y zonas para el concierto

LEER MÁS
Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

LEER MÁS
7 rituales con canela que atraerán amor y abundancia en este año nuevo 2026: ¿cómo hacerlo en casa?

7 rituales con canela que atraerán amor y abundancia en este año nuevo 2026: ¿cómo hacerlo en casa?

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de diciembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
¿Cómo saber cuál es mi ascendente en el Horóscopo Chino 2025 y qué significa?

¿Cómo saber cuál es mi ascendente en el Horóscopo Chino 2025 y qué significa?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Comunidad venezolana retira estatua de Hugo Chávez en Perú y coloca busto de Simón Bolivar en Chincha

Cesar Hildebrandt, Delia Espinoza y Richard Concepción Carhuancho no participarán de estas Elecciones Generales 2026

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de diciembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 26 de diciembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

IDC cuestiona que el JNE haya retirado a Acción Popular y alerta dudas sobre "legitimidad" en las elecciones

Presentan tachas contra lista de senadores de Fuerza Popular y plancha presidencial de Renovación Popular

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025