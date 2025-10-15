HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Gobierno peruano oficializó el 'Día Nacional de los Picarones': ¿cuándo se celebra y por qué?

La iniciativa busca promover el consumo de picarones, impulsar el turismo gastronómico y beneficiar a los productores agrarios que proveen los insumos para su elaboración.

Los picarones se han convertido en un postre emblemático en el Perú.
Los picarones se han convertido en un postre emblemático en el Perú. | Foto: composición LR/Perú Travel

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), con la aprobación del Gobierno peruano, oficializó el 'Día Nacional de los Picarones' con el objetivo de promover este emblemático postre peruano, que se ha convertido en uno de los más consumidos por millones de peruanos. Esta fecha fue establecida mediante la Resolución Ministerial n.º 0337-2025-Midagri, con la finalidad de incentivar el turismo y reforzar la identidad gastronómica nacional.

Uno de los ingredientes más llamativos en la elaboración de los picarones es la miel de chancaca. Foto: TV Perú

Uno de los ingredientes más llamativos en la elaboración de los picarones es la miel de chancaca. Foto: TV Perú

¿Cuándo se celebrará el 'Día Nacional de los Picarones'?

De acuerdo con la resolución, el 'Día Nacional de los Picarones' se celebrará cada tercer viernes del mes de octubre de cada año, por lo que coincide con otra festividad muy importante en el Perú: la del 'Señor de los Milagros'. Este tradicional postre se suele consumir principalmente en procesiones, ferias y calles del centro histórico de Lima, donde numerosas vendedoras preparan los picarones al momento, acompañados de su infaltable miel de chancaca.

La reciente oficialización de esta fecha conmemorativa beneficiará a los productores agrarios en la venta del postre y fomentará su consumo masivo entre millones de peruanos y turistas que visiten el país. El gusto por la gastronomía peruana se refleja en la gran variedad de postres típicos que forman parte de su identidad cultural. Entre ellos, los picarones ocupan un lugar especial por su sabor, tradición y vínculo con las festividades religiosas.

El mensaje del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) sobre la importancia de los picarones

El MIDAGRI ha destacado los principales ingredientes utilizados en la elaboración del postre, entre los cuales figuran productos como el camote, el zapallo, la quinua, la papa, la miel de chancaca y el cacao. Estos alimentos naturales provienen, principalmente, de las regiones de la costa, la sierra y la selva del Perú.

El mensaje publicado por la entidad peruana tuvo como finalidad remarcar y destacar la oficialización de esta fecha conmemorativa. A partir de este año, cada viernes de octubre se llevarán a cabo diversas actividades de promoción y difusión para impulsar el consumo de este emblemático postre.

“El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, señaló el MIDAGRI.

