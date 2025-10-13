Así se hacen picarones peruanos con huequitos perfectos: técnica paso a paso

Los picarones representan uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía peruana. Su textura ligera, forma de anillo y sabor dulce, gracias a la miel de chancaca, los convierten en una delicia que no falta en ferias, calles limeñas ni celebraciones tradicionales. Este dulce criollo, con raíces coloniales y mestizas, fue creado como una versión local de los buñuelos españoles, adaptado con productos autóctonos como el zapallo y el camote.

Los picarones han estado presentes en el imaginario culinario limeño desde el siglo XVII, cuando cronistas como Ricardo Palma ya los mencionaban en sus 'Tradiciones Peruanas'. A día de hoy, su preparación sigue viva en los fogones de las carretillas y en las cocinas familiares. Pero hacerlos con el huequito perfecto requiere más que nostalgia: exige técnica, paciencia y dominar la receta tradicional.

¿Qué ingredientes necesitan los picarones?

El secreto de una buena masa de picarones está en la calidad y proporción de sus ingredientes. A diferencia de los buñuelos españoles, esta versión peruana utiliza dos productos andinos que definen su sabor y textura. Esto es lo que necesitas para preparar picarones tradicionales:

300 g de camote cocido

300 g de zapallo cocido

500 g de harina de trigo sin preparar

1 cucharada de anís en grano

25 g de levadura fresca

1 cucharadita de azúcar

1 pizca de sal

Agua tibia (aproximadamente 1 taza)

Aceite vegetal para freír

Además, para la miel de chancaca, se requiere:

1 panela de chancaca (aprox. 500 g)

1 taza de agua

2 ramas de canela

3 clavos de olor

Cáscara de naranja

1 hoja de higuera (opcional)

¿Cómo se hacen los picarones con huequito perfecto?

Lograr la forma clásica de anillo, con su característico hueco en el centro, es uno de los mayores retos al preparar picarones. La técnica reside en el manejo correcto de la masa y el punto justo del aceite para freír. Aunque la receta parece simple, cada etapa tiene su importancia: