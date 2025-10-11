Menú del día: Esta es la forma más práctica de preparar seco a la norteña peruano con frejoles en casa
Descubre cómo preparar un delicioso seco a la norteña con frejoles, una receta clásica de la gastronomía peruana que combina sabor y tradición. Ideal para sorprender a tus seres queridos.
Elegir qué cocinar cada día puede ser un desafío, especialmente cuando se busca algo diferente, nutritivo y lleno de sabor. En esta ocasión, La República te comparte una receta clásica de la gastronomía peruana que nunca pasa de moda: el seco a la norteña con frejoles, un plato emblemático de la gastronomía peruana que combina aromas intensos, colores vibrantes y una mezcla única de ingredientes. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Conocerás todos los detalles sobre esta receta tradicional del norte del Perú, sus ingredientes, preparación y algunos secretos para que quede tan sabroso como el de las picanterías. Ideal para quienes buscan mantener vivas nuestras raíces culinarias y sorprender a la familia con un menú casero, económico y nutritivo. Con esta receta, disfrutarás de un almuerzo completo sin salir de tu presupuesto.
Ingredientes para preparar seco a la norteña peruano con frejoles
Para cuatro porciones necesitarás:
- 1/2 kilo de carne de res (posta, asado o falda)
- 1 taza de culantro licuado con un poco de agua
- 1 cebolla roja picada
- 3 dientes de ajo molidos
- 1/2 taza de chicha de jora o cerveza negra
- 2 cucharadas de ají amarillo molido
- 2 cucharadas de ají mirasol molido
- 1/2 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- 1 taza de alverjas
- 1 zanahoria cortada en rodajas
- 4 papas amarillas
- 2 tazas de frejoles canarios cocidos
- Arroz blanco para acompañar
Preparación paso a paso del seco a la norteña peruano con frejoles
- Sella la carne: En una olla caliente con un chorrito de aceite, dora los trozos de carne por todos lados. Retíralos y resérvalos.
- Haz el aderezo: En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, los ajíes molidos, el comino, la sal y la pimienta. Cocina por unos minutos hasta que todo esté bien integrado.
- Agrega el culantro y la chicha de jora: Vierte la mezcla licuada de culantro y la chicha (o cerveza). Remueve bien y deja que hierva unos minutos para que se fusionen los sabores.
- Cocina la carne: Incorpora los trozos de carne dorados al aderezo, añade las alverjas y la zanahoria. Tapa la olla y deja cocinar a fuego lento por unos 40 minutos o hasta que la carne esté suave.
- Finaliza: Agrega las papas amarillas cortadas en mitades y cocina por unos minutos más hasta que estén listas.
Mientras el seco se cocina, prepara los frejoles cocidos y el arroz blanco. Sirve el plato colocando una porción de arroz, una de frejoles y el seco encima con su juguito. El resultado será un almuerzo casero lleno de aroma y color.
Consejos para un seco a la norteña perfecto
- Si no tienes chicha de jora, puedes reemplazarla por cerveza negra o incluso por agua con un chorrito de vinagre.
- El culantro fresco es esencial: no lo reemplaces por perejil, ya que cambia totalmente el sabor.
- Para rendir más la receta, puedes incluir más verduras como zapallo loche o habas tiernas.
- Acompaña con una salsa criolla y una jarra de chicha morada para completar el menú.
Con esta receta económica y tradicional, podrás disfrutar de un seco a la norteña con frejoles tan sabroso como el de los mejores restaurantes del norte. Perfecto para compartir en familia este sábado.