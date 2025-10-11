Elegir qué cocinar cada día puede ser un desafío, especialmente cuando se busca algo diferente, nutritivo y lleno de sabor. En esta ocasión, La República te comparte una receta clásica de la gastronomía peruana que nunca pasa de moda: el seco a la norteña con frejoles, un plato emblemático de la gastronomía peruana que combina aromas intensos, colores vibrantes y una mezcla única de ingredientes. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Conocerás todos los detalles sobre esta receta tradicional del norte del Perú, sus ingredientes, preparación y algunos secretos para que quede tan sabroso como el de las picanterías. Ideal para quienes buscan mantener vivas nuestras raíces culinarias y sorprender a la familia con un menú casero, económico y nutritivo. Con esta receta, disfrutarás de un almuerzo completo sin salir de tu presupuesto.

Ingredientes para preparar seco a la norteña peruano con frejoles

Para cuatro porciones necesitarás:

1/2 kilo de carne de res (posta, asado o falda)

1 taza de culantro licuado con un poco de agua

1 cebolla roja picada

3 dientes de ajo molidos

1/2 taza de chicha de jora o cerveza negra

2 cucharadas de ají amarillo molido

2 cucharadas de ají mirasol molido

1/2 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

1 taza de alverjas

1 zanahoria cortada en rodajas

4 papas amarillas

2 tazas de frejoles canarios cocidos

Arroz blanco para acompañar

Preparación paso a paso del seco a la norteña peruano con frejoles

Sella la carne: En una olla caliente con un chorrito de aceite, dora los trozos de carne por todos lados. Retíralos y resérvalos. Haz el aderezo: En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, los ajíes molidos, el comino, la sal y la pimienta. Cocina por unos minutos hasta que todo esté bien integrado. Agrega el culantro y la chicha de jora: Vierte la mezcla licuada de culantro y la chicha (o cerveza). Remueve bien y deja que hierva unos minutos para que se fusionen los sabores. Cocina la carne: Incorpora los trozos de carne dorados al aderezo, añade las alverjas y la zanahoria. Tapa la olla y deja cocinar a fuego lento por unos 40 minutos o hasta que la carne esté suave. Finaliza: Agrega las papas amarillas cortadas en mitades y cocina por unos minutos más hasta que estén listas.

Mientras el seco se cocina, prepara los frejoles cocidos y el arroz blanco. Sirve el plato colocando una porción de arroz, una de frejoles y el seco encima con su juguito. El resultado será un almuerzo casero lleno de aroma y color.

Consejos para un seco a la norteña perfecto

Si no tienes chicha de jora, puedes reemplazarla por cerveza negra o incluso por agua con un chorrito de vinagre.

El culantro fresco es esencial: no lo reemplaces por perejil, ya que cambia totalmente el sabor.

Para rendir más la receta, puedes incluir más verduras como zapallo loche o habas tiernas.

Acompaña con una salsa criolla y una jarra de chicha morada para completar el menú.

Con esta receta económica y tradicional, podrás disfrutar de un seco a la norteña con frejoles tan sabroso como el de los mejores restaurantes del norte. Perfecto para compartir en familia este sábado.