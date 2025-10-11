HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     
Recetas

Menú del día: Esta es la forma más práctica de preparar seco a la norteña peruano con frejoles en casa

Descubre cómo preparar un delicioso seco a la norteña con frejoles, una receta clásica de la gastronomía peruana que combina sabor y tradición. Ideal para sorprender a tus seres queridos.

Receta para preparar seco a la norteña peruano
Receta para preparar seco a la norteña peruano | Foto: Gemini

Elegir qué cocinar cada día puede ser un desafío, especialmente cuando se busca algo diferente, nutritivo y lleno de sabor. En esta ocasión, La República te comparte una receta clásica de la gastronomía peruana que nunca pasa de moda: el seco a la norteña con frejoles, un plato emblemático de la gastronomía peruana que combina aromas intensos, colores vibrantes y una mezcla única de ingredientes. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Conocerás todos los detalles sobre esta receta tradicional del norte del Perú, sus ingredientes, preparación y algunos secretos para que quede tan sabroso como el de las picanterías. Ideal para quienes buscan mantener vivas nuestras raíces culinarias y sorprender a la familia con un menú casero, económico y nutritivo. Con esta receta, disfrutarás de un almuerzo completo sin salir de tu presupuesto.

Ingredientes para preparar seco a la norteña peruano con frejoles

Para cuatro porciones necesitarás:

  • 1/2 kilo de carne de res (posta, asado o falda)
  • 1 taza de culantro licuado con un poco de agua
  • 1 cebolla roja picada
  • 3 dientes de ajo molidos
  • 1/2 taza de chicha de jora o cerveza negra
  • 2 cucharadas de ají amarillo molido
  • 2 cucharadas de ají mirasol molido
  • 1/2 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 taza de alverjas
  • 1 zanahoria cortada en rodajas
  • 4 papas amarillas
  • 2 tazas de frejoles canarios cocidos
  • Arroz blanco para acompañar
larepublica.pe

Preparación paso a paso del seco a la norteña peruano con frejoles

  1. Sella la carne: En una olla caliente con un chorrito de aceite, dora los trozos de carne por todos lados. Retíralos y resérvalos.
  2. Haz el aderezo: En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, los ajíes molidos, el comino, la sal y la pimienta. Cocina por unos minutos hasta que todo esté bien integrado.
  3. Agrega el culantro y la chicha de jora: Vierte la mezcla licuada de culantro y la chicha (o cerveza). Remueve bien y deja que hierva unos minutos para que se fusionen los sabores.
  4. Cocina la carne: Incorpora los trozos de carne dorados al aderezo, añade las alverjas y la zanahoria. Tapa la olla y deja cocinar a fuego lento por unos 40 minutos o hasta que la carne esté suave.
  5. Finaliza: Agrega las papas amarillas cortadas en mitades y cocina por unos minutos más hasta que estén listas.

Mientras el seco se cocina, prepara los frejoles cocidos y el arroz blanco. Sirve el plato colocando una porción de arroz, una de frejoles y el seco encima con su juguito. El resultado será un almuerzo casero lleno de aroma y color.

Consejos para un seco a la norteña perfecto

  • Si no tienes chicha de jora, puedes reemplazarla por cerveza negra o incluso por agua con un chorrito de vinagre.
  • El culantro fresco es esencial: no lo reemplaces por perejil, ya que cambia totalmente el sabor.
  • Para rendir más la receta, puedes incluir más verduras como zapallo loche o habas tiernas.
  • Acompaña con una salsa criolla y una jarra de chicha morada para completar el menú.

Con esta receta económica y tradicional, podrás disfrutar de un seco a la norteña con frejoles tan sabroso como el de los mejores restaurantes del norte. Perfecto para compartir en familia este sábado.

Notas relacionadas
Estos son los pasos para preparar el dúo peruano infaltable de octubre: Mazamorra Morada con Arroz con Leche

Estos son los pasos para preparar el dúo peruano infaltable de octubre: Mazamorra Morada con Arroz con Leche

LEER MÁS
Aprende a preparar un Lomo Saltado tradicional de forma sencilla para sorprender a tu familia

Aprende a preparar un Lomo Saltado tradicional de forma sencilla para sorprender a tu familia

LEER MÁS
Aprende a preparar un Frappé para celebrar su día este 7 de octubre

Aprende a preparar un Frappé para celebrar su día este 7 de octubre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo hacer capirotada? Aprende la receta tradicional para disfrutarla esta Semana Santa

¿Cómo hacer capirotada? Aprende la receta tradicional para disfrutarla esta Semana Santa

LEER MÁS
¿Quieres brindar en el Día del Pisco Sour? Aprende su receta de manera fácil y rápida

¿Quieres brindar en el Día del Pisco Sour? Aprende su receta de manera fácil y rápida

LEER MÁS
¿Sabes cómo preparar caldo de gallina? Descubre la receta y los ingredientes para la sopa 'levantamuertos'

¿Sabes cómo preparar caldo de gallina? Descubre la receta y los ingredientes para la sopa 'levantamuertos'

LEER MÁS
¿Cómo preparar un buen chilcano de pisco peruano para el verano?

¿Cómo preparar un buen chilcano de pisco peruano para el verano?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Recetas

¿Cómo hacer capirotada? Aprende la receta tradicional para disfrutarla esta Semana Santa

¿Quieres brindar en el Día del Pisco Sour? Aprende su receta de manera fácil y rápida

¿Sabes cómo preparar caldo de gallina? Descubre la receta y los ingredientes para la sopa 'levantamuertos'

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025