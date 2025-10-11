Estos son los pasos para preparar el dúo peruano infaltable de octubre: Mazamorra Morada con Arroz con Leche

Ingredientes y receta de la Mazamorra Morada con Arroz con Lecha, la preparación del día. Foto: Dasilé

En octubre, las calles limeñas se tiñen de púrpura por la devoción al Señor de los Milagros, y con ellas también los sabores. Uno de los protagonistas gastronómicos de esta temporada es la Mazamorra Morada con Arroz con Leche, un postre tradicional que une dos preparaciones con historia y sabor en una sola presentación. Este manjar no solo se consume en procesiones y festividades, sino que también se ha convertido en una expresión de identidad cultural.

Este dúo criollo es vendido en carretillas, mercados y ferias, pero también ha ganado espacio en los menús de restaurantes de cocina peruana. Su sabor intenso, su textura cremosa y su contraste de colores lo vuelven irresistible para locales y visitantes. Prepararlo en casa es una forma de preservar una tradición que se remonta a siglos atrás.

¿Qué ingredientes necesita la Mazamorra Morada con Arroz con Leche?

La base de este postre es el maíz morado, un insumo ancestral que los incas ya utilizaban en bebidas y alimentos, valorado por su alto contenido de antocianinas, antioxidantes naturales que protegen las células. Al fusionarse con el arroz cocido en leche, se obtiene una combinación rica en sabor, nutrientes y memoria colectiva.

Para la mazamorra morada, se utilizan frutas secas y especias que aromatizan el preparado. En tanto, el arroz con leche se elabora con ingredientes sencillos, pero requiere paciencia para lograr la textura adecuada. La receta tradicional puede variar ligeramente de una región a otra, pero los componentes esenciales se mantienen.

Ingredientes para la mazamorra morada:

500 g de maíz morado

1 litro de agua

1 rama de canela

4 clavos de olor

1 cáscara de piña

1 manzana cortada en cubos

1 taza de azúcar

100 g de guindones

100 g de orejones

2 cucharadas de fécula de papa (diluida en agua)

Ingredientes para el arroz con leche:

1 taza de arroz

3 tazas de agua

1 litro de leche entera

1 taza de leche evaporada

1 taza de azúcar

1 rama de canela

50 g de pasas

¿Cuál es la receta de la Mazamorra Morada con Arroz con Leche?

La preparación de la Mazamorra Morada con Arroz con Leche requiere tiempo y atención a los detalles, pero no es complicada. Su elaboración casera permite personalizar la cantidad de azúcar o incorporar ingredientes al gusto, como ralladura de naranja o vainilla.

Receta paso a paso para la mazamorra morada:

Hervir el maíz morado junto a la cáscara de piña, canela y clavo en un litro y medio de agua durante 45 minutos. Colar el líquido y devolverlo a la olla. Agregar las frutas secas, los trozos de manzana y el azúcar. Cocinar por 10 minutos. Incorporar la fécula disuelta en agua para espesar. Remover constantemente hasta lograr una textura gelatinosa. Dejar enfriar.

Receta para el arroz con leche:

Cocinar el arroz con agua, canela y la cáscara de cítrico hasta que el grano esté tierno. Añadir la leche entera, la leche evaporada y el azúcar. Cocinar a fuego bajo sin dejar de remover. Incorporar las pasas y seguir cocinando hasta obtener una mezcla cremosa. Retirar del fuego y dejar reposar.

Montaje del postre: