A través de las redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok, se viralizó un video protagonizado por un repartidor de delivery de pollo a la brasa. En las imágenes, el trabajador grabó el momento en el que explica que un cliente le pidió llevar el pedido hasta su vivienda.

Sin embargo, el empleado precisó que la casa del cliente se encuentra ubicada en la parte alta de un cerro, situación que mostró al enfocar con la cámara de su celular. Ante la situación indicó que no subiría hasta esa zona debido a que no podía dejar su motocicleta sin supervisión.

“Acá hay un cliente que me dice que vaya hasta su casa. Su casa está al fondo, allá arriba y son tres pollos. Yo no voy a subir hasta allá, no puedo dejar la movilidad. El cliente está que se raya, dice”, indicó.

Usuarios reaccionan tras negativa de motorizado a entregar pollo a la brasa

En ese contexto, el contenido audiovisual no pasó desapercibido entre los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en pronunciarse sobre lo ocurrido. Entre los comentarios: “¡Qué abuso, es a domicilio, no a la casa del cóndor” y “Es mejor perder un pedido o perder la moto”.

Asimismo, otras personas manifestaron su respaldo al trabajador con expresiones como: “Excelente hermano, hazte respetar, la gente cree que el delivery debe llegar hasta Marte”.

Por otro lado, otros cuestionaron la claridad de la oferta del servicio. Por ejemplo, se leía: “¿No que entrega a domicilio?, "Entonces deben poner entrega cerca a domicilio" y "Que paguen la subida y listo". Incluso algunos compararon la situación con la película "Escalera al cielo".