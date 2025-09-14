Ibai Llanos anuncia que llegará al Perú para entregar la 'sartén dorada' tras triunfo del pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' | Foto: composición LR/TikTok/@ibaillanos

Perú se consagró campeón del 'Mundial de desayunos' tras vencer a Venezuela por más de 200.000 votos a favor en el concurso organizado por Ibai Llanos. Ahora, el creador de contenido español anunció mediante sus redes sociales que viajará a país del pan con chicharrón para entregar personalmente la 'sartén dorada', trofeo que simboliza la victoria peruana.

"Bueno Perú, como sabéis, habéis ganado el 'Mundial de desayunos'. Ha sido una actuación increíble y el premio era esta sartén de oro. Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien vosotros me digáis", se le escucha decir al youtuber Ibai Llanos.

Ibai Llanos pide a los peruanos decidir a quién entregará la ‘sartén dorada’

Además de su anuncio de su visita al Perú, el influencer español pidió a los peruanos que decidan y escriban en los comentarios de su video a qué restaurante o personalidad peruana le debería hacer la entrega de la 'sartén dorada'. De esta manera, podrá cumplir con el otorgamiento simbólico del trofeo y compartir el reconocimiento del tradicional pan con chicharrón.

"Decidme dónde debería estar la sartén de oro. ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería poner o a quién se la debería dar?", comentó.

