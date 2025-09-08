Dónde y a qué hora este distrito de Lima repartirá 500 panes con chicharrón gratis este martes, 9 de septiembre | Foto: composición LR/RecursosTurísticos/Comedera.

Como parte del Reto Mundial del Desayuno, la Municipalidad de Ancón anunció que este martes 9 de septiembre repartirá más de 500 porciones acompañadas de café, con el objetivo de unir a la comunidad y sumar apoyo a la competencia internacional del ‘Mundial de Desayunos’, que enfrenta al Perú y Venezuela en la gran final.

El alcalde Samuel Daza Taype, principal impulsor de la medida, destacó que el evento busca reforzar la identidad cultural y, al mismo tiempo, respaldar al país en la final del concurso organizado por el streamer Ibai Llanos. Con esta actividad, Ancón se suma a otros distritos de Lima, como La Victoria, que vienen promoviendo desayunos masivos.

¿Dónde y a qué hora se repartirán los 500 panes con chicharrón?

La Municipalidad de Ancón informó que la actividad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre a las 10 de la mañana en el Campo Deportivo Primavera, ubicado a la altura del local de Chacas. El evento, diseñado para que los vecinos disfruten de un desayuno completo, que incluye el tradicional pan con chicharrón y una taza de café caliente, espera recibir más de 500 asistentes para compartir este momento que combina gastronomía y orgullo nacional.

Según precisó el municipio, la entrega busca ir más allá de la degustación e intenta dar un gesto de integración vecinal que permite reforzar los lazos de solidaridad entre las familias de Ancón. La actividad no tendrá costo alguno y estará abierta a toda la comunidad.

Municipalidad de Ancón repartirá 500 panes con chicharrón. Foto: Municipalidad de Ancón.

Final del 'Mundial de desayunos': ¿dónde votar por el pan con chicharrón?

La participación de Ancón en este movimiento nacional no puede entenderse sin el contexto internacional. El reconocido creador de contenido Ibai Llanos organiza el llamado ‘Mundial de desayunos’, un torneo virtual en el que se enfrentan los platos más representativos de diversos países. El Perú logró llegar a la gran final con el pan con chicharrón, tras superar a Chile, y compite actualmente contra las arepas de Venezuela, en una batalla gastronómica que ha captado la atención de millones de personas en redes sociales.

El mecanismo de votación es sencillo: los usuarios pueden ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en plataformas como Instagram y TikTok y reaccionar al nombre del país que apoyan. Cada voto suma para definir al ganador y desde el inicio de la competencia el Perú ha sobresalido en este aspecto.