HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gastronomía

Este distrito de Lima repartirá 500 panes con chicharrón gratis este martes, 9 de septiembre: ¿lugar y hora del evento?

La Municipalidad de Ancón se suma al Reto Mundial del Desayuno con la entrega gratuita de más de 500 panes con chicharrón y café como parte de una campaña para apoyar al Perú en el ‘Mundial de desayunos’.

Dónde y a qué hora este distrito de Lima repartirá 500 panes con chicharrón gratis este martes, 9 de septiembre
Dónde y a qué hora este distrito de Lima repartirá 500 panes con chicharrón gratis este martes, 9 de septiembre | Foto: composición LR/RecursosTurísticos/Comedera.

Como parte del Reto Mundial del Desayuno, la Municipalidad de Ancón anunció que este martes 9 de septiembre repartirá más de 500 porciones acompañadas de café, con el objetivo de unir a la comunidad y sumar apoyo a la competencia internacional del ‘Mundial de Desayunos’, que enfrenta al Perú y Venezuela en la gran final.  

El alcalde Samuel Daza Taype, principal impulsor de la medida, destacó que el evento busca reforzar la identidad cultural y, al mismo tiempo, respaldar al país en la final del concurso organizado por el streamer Ibai Llanos. Con esta actividad, Ancón se suma a otros distritos de Lima, como La Victoria, que vienen promoviendo desayunos masivos.

PUEDES VER: 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

lr.pe

¿Dónde y a qué hora se repartirán los 500 panes con chicharrón?

La Municipalidad de Ancón informó que la actividad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre a las 10 de la mañana en el Campo Deportivo Primavera, ubicado a la altura del local de Chacas. El evento, diseñado para que los vecinos disfruten de un desayuno completo, que incluye el tradicional pan con chicharrón y una taza de café caliente, espera recibir más de 500 asistentes para compartir este momento que combina gastronomía y orgullo nacional.

Según precisó el municipio, la entrega busca ir más allá de la degustación e intenta dar un gesto de integración vecinal que permite reforzar los lazos de solidaridad entre las familias de Ancón. La actividad no tendrá costo alguno y estará abierta a toda la comunidad.

Municipalidad de Ancón repartirá 500 panes con chicharrón. Foto: Municipalidad de Ancón.

Municipalidad de Ancón repartirá 500 panes con chicharrón. Foto: Municipalidad de Ancón.

Final del 'Mundial de desayunos': ¿dónde votar por el pan con chicharrón?

La participación de Ancón en este movimiento nacional no puede entenderse sin el contexto internacional. El reconocido creador de contenido Ibai Llanos organiza el llamado ‘Mundial de desayunos’, un torneo virtual en el que se enfrentan los platos más representativos de diversos países. El Perú logró llegar a la gran final con el pan con chicharrón, tras superar a Chile, y compite actualmente contra las arepas de Venezuela, en una batalla gastronómica que ha captado la atención de millones de personas en redes sociales.

El mecanismo de votación es sencillo: los usuarios pueden ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en plataformas como Instagram y TikTok y reaccionar al nombre del país que apoyan. Cada voto suma para definir al ganador y desde el inicio de la competencia el Perú ha sobresalido en este aspecto.

Notas relacionadas
Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

Nueve municipalidades de Lima no invierten ni un sol en programa de Vaso de Leche en lo que va del 2025, alerta Contraloría

LEER MÁS
El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

LEER MÁS
Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Amy Gutiérrez revela en Mood Cast que sufrió de ansiedad tras comentarios negativos que recibía en redes: "Era deprimente"

Gastronomía

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

El pan con chicharrón se posiciona dentro del top 5 de los mejores desayunos del mundo, según Taste Atlas 2025: ¿en qué puesto está Perú?

El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Congreso: Alejandro Muñante busca criminalizar a mujeres que denuncian casos de violencia

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

JNJ propone suspender a Delia Espinoza por 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota