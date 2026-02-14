José Carvallo se desempeña como comentarista de los partidos de Universitario en L1 Max. Foto: composición LR/Latina/Universitario

José Carvallo se desempeña como comentarista de los partidos de Universitario en L1 Max. Foto: composición LR/Latina/Universitario

El triunfo de Universitario de Deportes frente a Cienciano del Cusco por el Torneo Apertura generó una serie de reacciones. Uno de los que estuvo atento al compromiso fue el recordado exgoleador Sergio 'Checho' Ibarra, quien sorprendió a sus seguidores al expresar un fuerte calificativo contra José Carvallo y por discutir con algunos usuarios en Twitter.

Al exfutbolista de 53 años no le gustó los comentarios que venía realizando el exportero de la U durante la transmisión del partido de la Liga 1. "Escuchar a Carvallo es un dolor de hue**", escribió el ahora conductor de televisión en sus redes sociales.

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo

Luego de varias horas de lo acontecido, el exjugador de Cienciano del Cusco —club con el que se consagró en la Recopa Sudamericana 2004— publicó un mensaje para disculparse con José Carvallo por sus expresiones.

"Ayer, bronca gratis y al pedo. Se me salió el hincha y el pelotero; igual me hago cargo porque era mi celular. Mil disculpas a carvallo y con todos los que me agarré. Que viva el amor", mencionó el exjugador en su cuenta de Twitter.

Mensaje del 'Checho' Ibarra tras fuertes palabras contra José Carvallo. Foto: Twitter

¿Cómo quedó el Universitario vs Cienciano?

Universitario afrontó un duelo complicado frente a Cienciano del Cusco en el Monumental de Ate. El equipo comandado por el español Javier Rabanal logró ponerse adelante en el marcador gracias a los goles de Jairo Concha y Alex Valera; sin embargo, el descuento de los imperiales, que llegó tras un blooper de Romero, complicó un poco el final.

Con este 2-1, el conjunto merengue mantiene su invicto en la competición y se ubica a 2 unidades del sorpresivo líder UTC de Cajamarca.