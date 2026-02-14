HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

Luego de expresar una duras palabras contra el exarquero de Universitario, el 'Checho' Ibarra aprovechó para disculparse con él y las demás personas que ofendió.

José Carvallo se desempeña como comentarista de los partidos de Universitario en L1 Max. Foto: composición LR/Latina/Universitario
José Carvallo se desempeña como comentarista de los partidos de Universitario en L1 Max. Foto: composición LR/Latina/Universitario

El triunfo de Universitario de Deportes frente a Cienciano del Cusco por el Torneo Apertura generó una serie de reacciones. Uno de los que estuvo atento al compromiso fue el recordado exgoleador Sergio 'Checho' Ibarra, quien sorprendió a sus seguidores al expresar un fuerte calificativo contra José Carvallo y por discutir con algunos usuarios en Twitter.

Al exfutbolista de 53 años no le gustó los comentarios que venía realizando el exportero de la U durante la transmisión del partido de la Liga 1. "Escuchar a Carvallo es un dolor de hue**", escribió el ahora conductor de televisión en sus redes sociales.

PUEDES VER: Alexander Callens prioriza su salud y revela de qué dependerá su regreso a la selección peruana: 'No tengo pensado eso'

lr.pe

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo

Luego de varias horas de lo acontecido, el exjugador de Cienciano del Cusco —club con el que se consagró en la Recopa Sudamericana 2004— publicó un mensaje para disculparse con José Carvallo por sus expresiones.

"Ayer, bronca gratis y al pedo. Se me salió el hincha y el pelotero; igual me hago cargo porque era mi celular. Mil disculpas a carvallo y con todos los que me agarré. Que viva el amor", mencionó el exjugador en su cuenta de Twitter.

Mensaje del 'Checho' Ibarra tras fuertes palabras contra José Carvallo. Foto: Twitter

Mensaje del 'Checho' Ibarra tras fuertes palabras contra José Carvallo. Foto: Twitter

PUEDES VER: Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

lr.pe

¿Cómo quedó el Universitario vs Cienciano?

Universitario afrontó un duelo complicado frente a Cienciano del Cusco en el Monumental de Ate. El equipo comandado por el español Javier Rabanal logró ponerse adelante en el marcador gracias a los goles de Jairo Concha y Alex Valera; sin embargo, el descuento de los imperiales, que llegó tras un blooper de Romero, complicó un poco el final.

Con este 2-1, el conjunto merengue mantiene su invicto en la competición y se ubica a 2 unidades del sorpresivo líder UTC de Cajamarca.

