Rainer Torres se refirió al presente de Alex Valera. En una reciente entrevista con el programa 'Estudio Fútbol', el exjugador de Universitario de Deportes comentó sobre la racha de goles que mantiene Valera con el conjunto crema. Al ser consultado sobre lo que el delantero aporta tanto a la ‘U’ como a la selección peruana, destacó que es uno de los mejores atacantes del país.

No obstante, reconoció que, pese a su calidad para el torneo peruano, Valera aún no está al nivel necesario para jugar en el extranjero, ya que, según sus palabras, convierte dos goles de cada cuatro ocasiones que tiene. Torres dejó en claro que, a su edad y con sus condiciones, él buscaría jugar fuera de Perú para poder aportar a la selección peruana en las próximas Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030.

Rainer Torres habla sobre el aporte de Alex Valera con Universitario

En sus palabras, no dudó en señalar que si Valera lograra concretar todas las ocasiones de gol que genera, ya estaría en un equipo del extranjero.

"El hincha siempre espera más. Valera hace 2 y se falla 2, pero seamos sinceros, si hiciera 4 no estaría aquí ahora. Para lo que es él, es el mejor 9 que tiene Perú", empezó diciendo el 'Motorcito'.

En otro momento, se refirió al futuro de Valera en la selección peruana, donde fue muy tajante con su opinión con respecto al nivel del delantero crema. "Yo sí diría que a su edad estaría afuera por la selección, ya que no tenemos un 9 real para las próximas Eliminatorias. Y con ese nivel no sé si nos va a ayudar", sentenció.

Datos de Alex Valera con Universitario

Desde su incorporación a Universitario procedente de Deportivo Llacuabamba, Álex Valera ha experimentado un notable aumento en su valor de mercado. Mientras que en 2020 su pase estaba tasado en 100 mil dólares, actualmente se estima en 1 millón de euros, consolidándolo como uno de los futbolistas mejor valorados de la Liga 1.