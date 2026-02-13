El equipo sensación en este arranque del Torneo Apertura 2026 es UTC. El cuadro cajamarquino es, de momento, el único club que acumula puntaje perfecto tras ganar sus tres primeros partidos de la temporada. Esta racha positiva lo tiene como líder en solitario de la tabla de posiciones, una situación que el DT Carlos Bustos aseguró no los distraerá de seguir trabajando a diario para obtener buenos resultados.

"Nos pone contento, pero somos conscientes de que esto es el inicio. Nos vamos a enfocar en el día a día, en mejorar nuestro juego y preparar cada jornada. Ahora toca ver el partido de visitante", declaró el técnico en conferencia de prensa al final del duelo ante Cusco FC.

¿Qué dijo Carlos Bustos tras la victoria de UTC?

El exentrenador de Alianza Lima valoró haberle ganado al elenco cusqueño, pese al poco tiempo de trabajo que lleva su plantel: "Sabíamos que íbamos a jugar un partido muy duro, este equipo tiene menos de un mes y medio trabajando y enfrentamos a un rival que juega muy bien, el actual subcampeón, por lo que para nosotros es un triunfo muy importante. Le damos el valor que tiene".

"Hicimos un esfuerzo importante en tratar de presionar la salida. Muchas veces salió bien, en otras el rival encontró espacios para salir jugando y nos complicó. Sabíamos que iba a ser así y asumimos el riesgo, pero felizmente pudimos quedarnos con la victoria", agregó el estratega.

Próximo partido de UTC

El siguiente compromiso para UTC será la visita a Tarma para enfrentar a ADT, el domingo 22 de marzo, a partir de las 11.00 a. m. Dicho encuentro será válido por la fecha 5 del Torneo Apertura.