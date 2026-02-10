HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Administrador de Sport Boys cuestiona decisión de Conar de publicar audios del VAR tras reclamo de Universitario: “Nuestra indignación”

Martín Noriega habló sobre el reclamo de Universitario y cuestionó que la Comisión Nacional de Árbitros le diera la razón al conjunto crema.

Martín Noriega habló sobre el reclamo de Universitario. Foto: composición LR/L1 MAx

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, en una reciente entrevista para L1 Max se pronunció sobre el reclamo de Universitario de Deportes contra la Comisión Nacional de Árbitros. Como se sabe, la ‘U’ envió una carta a la entidad para que se publiquen los audios del VAR, luego de la polémica ocurrida en el partido ante Cusco FC, donde se cobró un penal cometido por Williams Riveros, considerado por muchos como una decisión errónea de Kevin Ortega.

Tras ello, la Conar señaló en un comunicado que desde la fecha 3 los audios del VAR serían publicados en sus cuentas oficiales. En este contexto, Noriega no pudo contener su indignación, ya que a Sport Boys se le anuló un gol controversial frente a ADT, lo que habría significado un valioso empate como visitante. Pese a los reclamos, la Conar afirmó que la revisión fue correcta y ratificó la anulación del tanto, situación que no le pareció al administrador.

Administrador de Sport Boys cuestiona a Conar por aceptar reclamo de Universitario

En sus palabras, el administrador de Boys no dudo en que irán hasta las últimas instancias para resolver esta situación, señalando que le sorprendio que a la 'U' si se le hayan dado la razón. "Nuestra indignación se multiplicó cuando vimos las declaraciones, y a Universitario sí le dieron la razón.(...) dieron por sentado el hecho, pero no está sentado el hecho, vamos a ir hasta el final", fueron las palabras de Noriega para la L1 Max.

Martín Noriega afirma que Sport Boys tomará fuertes medidas

En otro momento, Martín Noriega confirmo que irán hasta las últimas instancias para resolver la situación, con el fin de obtener una respuesta.

"Vamos a acudir a una entidad imparcial para que nos dé una respuesta (...). Voy a ir hasta la comisión técnica de FIFA, de Conmebol, a Conar, a la FPF, y a Liga 1", sentenció.

