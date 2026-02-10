HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: "Hay que correr más"

El veterano delantero argentino, que anotó un golazo, se pronunció luego de que Deportivo Garcliaso empatara en la agonía del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Hernán Barcos llegó a FC Cajamarca tras su paso por Alianza Lima. Foto: L1 Max
Hernán Barcos llegó a FC Cajamarca tras su paso por Alianza Lima. Foto: L1 Max

Hernán Barcos estuvo a pocos minutos de celebrar su primer triunfo con FC Cajamarca en la Liga 1. El veterano delantero argentino se lución con un golazo contra Deportivo Garcilaso por la segunda jornada del Torneo Apertura; sin embargo, su alegría se esfumó con el agónico tanto de defensor rival Aldair Salazar.

Al finalizar el cotejo, el exgoleador de Alianza Lima evidenció su enojo por segundo empate consecutivo que logró su equipo en la presente temporada del fútbol peruano.

Hernán Barcos enojado tras empate de FC Cajamarca

Hernán Barcos, que es uno de los máximos artilleros de la Liga 1 2026, lamentó el resultado que obtuvo FC Cajamarca en su primer partido de local. El 'Pirata' indicó que a su escuadra le está costando defender la pelota parada.

"Me quedo con mucha bronca, porque creamos varias situaciones y tuvimos el triunfo en las manos, pero nos empatan sobre el final (...). Si bien fue un partido parejo, pienso que no sufrimos mucho en nuestra área; sin embargo, en pelota parada volvimos a sufrir", manifestó para las cámaras de L1 Max.

En otro parte de la conversación, el futbolista de 41 años expresó una fuerte autocrítica para el conjunto amarillo. "Hay que correr un poco más para cerrar los encuentros, nos pasó lo mismo en la primera fecha", concluyó.

Golazo de Hernán Barcos a sus casi 42 años

Sobre los 49 minutos del complemento, Hernán Barcos tomó un balón desde el medio campo y, con una gran corrida, dejó en el camino a cuatro rivales para definir de gran manera.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos en el 2026?

Con un actuación frente al 'Pedacito de Cielo', Barcos alcanzó los 3 goles en la temporada. Dicho registro lo ubica, junto con el ecuatoriano Carlos Garcés, como uno de los máximos anotadores de la Liga 1 2026.

