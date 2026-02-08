HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Caín Fara dice que no hablará del arbitraje tras el polémico empate entre Universitario y Cusco FC: "Después te sancionan"

El defensor se quedó con las ganas de expresar su inconformidad, cuestionando levemente el cobro de Kevin Ortega, pero fue cauteloso en sus palabras para evitar sanciones en Liga 1.

Caín Fara incómodo por el arbitraje en la Liga 1. Foto: Lr/ Latin Media
Caín Fara incómodo por el arbitraje en la Liga 1. Foto: Lr/ Latin Media

El polémico penal entre Universitario y Cusco FC sigue dando que hablar, ya que la decisión de Kevin Ortega al ver el cruce entre Williams Riveros y Aldair Fuentes cambió el destino del partido. El tricampeón de la Liga 1 no lució bien en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, pero se las ingenió para adelantarse en el marcador ante el cuadro imperial hasta que llegó el debatible suceso. Algunos jugadores como Caín Fara no ocultaron su incomodidad.

La 'U' acariciaba 3 puntos valiosos en un partido que desde el primer minuto fue complicado adaptarse e incluso los cusqueños manejaron mejor el partido con la posesión de balón, pero carecieron de definición. El penal a Facundo Callejo fue un alivio para Miguel Rondelli.

PUEDES VER: Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

lr.pe

¿Qué dijo Caín Fara sobre el polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1?

"Me sentí bien pese a la altura. Queríamos irnos con los 3 puntos, pero pasó lo que pasó y ya está. Creo que todos lo vieron en las cámaras y es al pedo entrar en una polémica porque después te sancionan. Si sé que Kevin Ortega le dijo a unos compañeros que se equivocó, pero bueno puede ser. Los seres humanos se equivocan y eso queda al criterio. El arbitraje corresponde a una autocrítica de la Liga 1 para que puedan mejorar", aclaró el Caín Fara al arribar a Lima y ser abordado por la prensa deportiva.

PUEDES VER: Miguel Rondelli resta importancia a la polémica de Kevin Ortega en Cusco FC ante Universitario: "Tuvo errores para los dos lados"

lr.pe

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

Es importante destacar que de acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La gran duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.


Notas relacionadas
¿Dónde ver Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

LEER MÁS
Jugador de Cusco FC deja picante mensaje tras polémico 1-1 contra Universitario: "Ellos también empatan o ganan por decisiones arbitrales"

Jugador de Cusco FC deja picante mensaje tras polémico 1-1 contra Universitario: "Ellos también empatan o ganan por decisiones arbitrales"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

LEER MÁS
Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: ¡gol de Kylian Mbappé!

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportes

Partido Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: ¡gol de Kylian Mbappé!

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO HOY por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Elecciones 2026: Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025