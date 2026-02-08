El polémico penal entre Universitario y Cusco FC sigue dando que hablar, ya que la decisión de Kevin Ortega al ver el cruce entre Williams Riveros y Aldair Fuentes cambió el destino del partido. El tricampeón de la Liga 1 no lució bien en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, pero se las ingenió para adelantarse en el marcador ante el cuadro imperial hasta que llegó el debatible suceso. Algunos jugadores como Caín Fara no ocultaron su incomodidad.

La 'U' acariciaba 3 puntos valiosos en un partido que desde el primer minuto fue complicado adaptarse e incluso los cusqueños manejaron mejor el partido con la posesión de balón, pero carecieron de definición. El penal a Facundo Callejo fue un alivio para Miguel Rondelli.

¿Qué dijo Caín Fara sobre el polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1?

"Me sentí bien pese a la altura. Queríamos irnos con los 3 puntos, pero pasó lo que pasó y ya está. Creo que todos lo vieron en las cámaras y es al pedo entrar en una polémica porque después te sancionan. Si sé que Kevin Ortega le dijo a unos compañeros que se equivocó, pero bueno puede ser. Los seres humanos se equivocan y eso queda al criterio. El arbitraje corresponde a una autocrítica de la Liga 1 para que puedan mejorar", aclaró el Caín Fara al arribar a Lima y ser abordado por la prensa deportiva.

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

Es importante destacar que de acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La gran duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.





