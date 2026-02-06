HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
Gabriel Costa sorprende al revelar que quiere ser el próximo DT de la selección peruana: "Estoy convencido que lo voy a lograr"

El exfutbolista de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario reflexionó sobre su carrera y su amor por el país. Anunció su intención de capacitarse como entrenador para cumplir su meta.

Gabriel Costa no continurará jugando en Perú, tras ser rechazado por USMP y no tener ofertas en importantes clubes de la Liga 1. El extremo de 35 años se acerca al final de su carrera y ya piensa en su próximo reto fuera de las canchas. 'Gabi' sorprendió al revelar que tiene en mente convertirse en el próximo DT de Perú. Su amor por el fútbol y el cariño que le tiene a la nación influyeron para esa decisión.

El experimentado delantero comenzó su trayectoria en el país con Alianza Lima hace más de diez años. Desde entonces, ha forjado su camino en clubes como Sporting Cristal y Universitario, estableciendo su reputación en el ámbito del fútbol nacional. “Cada campeonato ha dejado una huella en mi carrera y en mi corazón”, declaró Costa.

¿Qué dijo Gabriel Costa sobre la selección peruana?

Gabriel Costa quiere seguir vinculado al mundo del fútbol y aseguró que se prepará como entrenador. "Después de mi etapa como futbolista, quiero ser el técnico de la selección peruana. Me voy a preparar y estoy convencido que lo voy a lograr. Para eso, me capacitaré con entrenadores de recorrido", reveló el atacante en el popular programa 'Denganche'.

El futbolista uruguayo aseguró que le encantó ponerese la 'bicolor'. "Me encantó venir, entrenar, compartir con los compañeros que tuve. Fue mi punto máximo de felicidad en el fútbol. Jugar con Perú fue tocar el cielo con las manos", comentó en una entrevista de 'Mano a Mano'.

El emotivo mensaje de despedida de Gabriel Costa

Gabriel Costa volvió a la escena pública a través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde reflexionó sobre su trayectoria en la liga peruana y mostró su gratitud hacia los clubes que lo acogieron. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, destacó en su publicación.

