El 2020 fue un año oscuro para Alianza Lima, luego que perdiera la categoría tras ocupar los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga 1, una situación histórica que dejó una profunda marca en la hinchada blanquiazul. En medio de este torbellino, Daniel Ahmed asumió el cargo de entrenador en un contexto extremadamente complicado, con la presión sobre sus hombros y el desafío de salvar al club. En una reciente entrevista, el argentino recordó ese fatídico proceso y describió su experiencia como la peor de su carrera profesional.

Ahmed no solo se refirió al sufrimiento vivido por él y el plantel, sino que también dejó claro que, a su juicio, no fue el responsable directo del descenso. Las dificultades internas, la crisis deportiva y los cambios constantes de dirección técnica durante la temporada fueron factores que contribuyeron al trágico desenlace para el club.

Daniel Ahmed asegura que dirigir a Alianza Lima en 2020 fue la peor decisión de su vida

Para Daniel Ahmed, tomar las riendas de Alianza Lima en 2020 fue, sin lugar a dudas, una de las decisiones más difíciles de su carrera como entrenador. El técnico argentino asumió el cargo en medio de una situación caótica, con el club al borde del descenso, un plantel golpeado y una hinchada expectante. En su relato, Ahmed explicó que si bien no dudó en aceptar el desafío, pronto se dio cuenta de que la magnitud del reto era mucho mayor de lo que había imaginado.

“Lo de Alianza Lima fue una novela que terminó en cuento de terror. Me acuerdo que, cuando llego a Alianza, arrancó el Fondo Blanquiazul. Mi rol era dirección de desarrollo deportivo, mi misión era hacer que el club genere una estructura deportiva en todas las áreas. El primer proceso fue de Bengoechea que no le va a bien, renuncia y se va. Hubo una fecha de Copa Libertadores con Racing, me pidieron que dirigiera y le dije que no, va Jaime Duarte y dirige el equipo”, inició.

“Se contrata a Mario Salas y está seis meses, perdió seis partidos seguidos y le dieron de baja. El equipo estaba en una situación de descenso, y Salas había sacado a los extranjeros. No había un entrenador que quería venir por cinco partidos, que era lo que quedaban. La comisión me llama para dirigir, y acepté. Fue la peor decisión de mi vida, a nivel personal”, sentenció en entrevista para ‘Entre Ceja y Ceja’, del canal de YouTube de Sebastián Del Solar.

Daniel Ahmed indicó que no tuvo responsabilidad en la fatídica campaña del 2020

Una de las declaraciones más contundentes de Daniel Ahmed fue su afirmación de que no considera que el descenso de Alianza Lima fuera responsabilidad exclusiva de su gestión. El técnico argentino dejó claro que, si bien los resultados deportivos no fueron los esperados durante su corta estancia al mando, no fue el único factor que influyó en el descenso del club.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades, cuando pasó, todos los técnicos que habían estado dijeron ‘uy, qué pasó’. Y bueno, todos son responsables de lo que pasó, yo lo único que hice fue cerrar la puerta, fueron cinco partidos nada más. En el partido con Sport Huancayo había una energía muy pesada, el penal de Carlos Ascues, imagínate”, agregó.