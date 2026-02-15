Alianza Lima se fue con solo un punto de Trujillo tras igualar 0-0 contra Alianza Atlético por la tercera jornada de la Liga 1 2026. Pablo Guede sigue sin encontrar el rumbo y su equipo no evidencia una mejoría en su juego. Ayer, en el Mansiche, el tiempo pasaba y los jugadores empezaban a desesperarse por no encontrar el gol. A propósito, uno de los que no la habría pasado bien fue Federico Girotti.

El delantero argentino ingresó en los minutos finales para buscar el triunfo junto con Paolo Guerrero. Sin embargo, durante la transmisión de L1 Max, se señaló que tuvo una mala reacción con Pablo Guede después de darle una indicación.

Federico Girotti y Pablo Guede habrían tenido cruce en el empate de Alianza Lima

“Muy molesto Girotti le responde con un gesto a Pablo Guede y Guede voltea a hablar con sus asistentes. Le da una indicación como que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, informó la periodista Analú Rodríguez a ras de campo.

Asimismo, señaló que el DT argentino prefirió no reaccionar. "El rostro de Guede ante esa acción es de voltear y comienza a hablar con los asistentes", añadió.

¿Qué dijo Pablo Guede tras el empate de Alianza Lima?

En conferencia de prensa, Pablo Guede aseguró que Alianza Lima fue superior a su rival en el juego. Sin embargo, les hace falta concretar las diversas ocasiones de gol que generan.

"Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha. Creo que el equipo quiere, va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, declaró.