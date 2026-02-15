HOYSuscripcion LR Focus

Federico Girotti habría tenido cruce con Pablo Guede durante el empate de Alianza Lima: "Le responde con un gesto"

De acuerdo a la transmisión del partido, el delantero argentino habría protagonizado un tenso momento con Pablo Guede después de que el técnico le dio una indicación.

Federico Girotti entró en los últimos minutos del empate de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Federico Girotti entró en los últimos minutos del empate de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Alianza Lima se fue con solo un punto de Trujillo tras igualar 0-0 contra Alianza Atlético por la tercera jornada de la Liga 1 2026. Pablo Guede sigue sin encontrar el rumbo y su equipo no evidencia una mejoría en su juego. Ayer, en el Mansiche, el tiempo pasaba y los jugadores empezaban a desesperarse por no encontrar el gol. A propósito, uno de los que no la habría pasado bien fue Federico Girotti.

El delantero argentino ingresó en los minutos finales para buscar el triunfo junto con Paolo Guerrero. Sin embargo, durante la transmisión de L1 Max, se señaló que tuvo una mala reacción con Pablo Guede después de darle una indicación.

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

lr.pe

Federico Girotti y Pablo Guede habrían tenido cruce en el empate de Alianza Lima

Muy molesto Girotti le responde con un gesto a Pablo Guede y Guede voltea a hablar con sus asistentes. Le da una indicación como que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, informó la periodista Analú Rodríguez a ras de campo.

Asimismo, señaló que el DT argentino prefirió no reaccionar. "El rostro de Guede ante esa acción es de voltear y comienza a hablar con los asistentes", añadió.

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: Para mí es un arquerazo

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Guede tras el empate de Alianza Lima?

En conferencia de prensa, Pablo Guede aseguró que Alianza Lima fue superior a su rival en el juego. Sin embargo, les hace falta concretar las diversas ocasiones de gol que generan.

"Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha. Creo que el equipo quiere, va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir trabajando, esto es largo”, declaró.

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Pablo Guede hace autocrítica tras 0-0 de Alianza Lima y señala qué tienen que mejorar: "El equipo quiere"

Pablo Guede hace autocrítica tras 0-0 de Alianza Lima y señala qué tienen que mejorar: "El equipo quiere"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Pablo Guede hace autocrítica tras 0-0 de Alianza Lima y señala qué tienen que mejorar: "El equipo quiere"

Pablo Guede hace autocrítica tras 0-0 de Alianza Lima y señala qué tienen que mejorar: "El equipo quiere"

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

'Checho' Ibarra se disculpa con José Carvallo tras ofenderlo en pleno Universitario - Cienciano: "Que viva el amor"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

