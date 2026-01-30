Liga 1 y FPF le habrían prohibido a 1190 Sports transmitir los partidos de la fecha 1 por deudas

Siguen los problemas en la Liga 1 2026. Luego de los problemas entre la empresa 1190 y los clubes por incumplimiento de pagos, desde la Federación Peruana de Fútbol indicaron que no autorizarán la transmisión de los partidos hasta que este problema se solucione. Mientras se esperaba el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, una decisión cambió el rumbo de todo.

En medio de los problemas con los pagos y en el inicio del campeonato local, el encuentro no será televisado como se tenía previsto. El periodista Daniel Rodríguez informó lo siguiente: "La Liga de Fútbol Profesional le ha informado a 1190 Sports que no permitirá la transmisión de ningún partido de la Fecha 1 del Torneo", mencionó a través de su cuenta de X.

Liga 1 y FPF habrían prohibido el ingreso de 1190 Sports para transmitir los partidos de Liga 1

Si bien, todo este problema salió a relucir en la previa del duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima, todo hace indicar que ningún encuentro la primera jornada será transmitido. Esto seguirá hasta que 1190 Sports se ponga de acuerdo con los clubes y puedan cancelar las deudas pendientes. Recordemos que con el nuevo reglamento, las instituciones no están en la obligación de permitir el ingreso de las cámaras, si hay un incumplimiento con los pagos

No sólo prohibieron el ingreso de las cámaras del canal, sino también del VAR, por lo que en caso haya alguna jugada polémica en el encuentro, no se podrá corroborar. Esto perjudicaría de cierta forma al desarrollo del partido, ya que, tampoco están presentes las pantallas encargadas de ayudar a los árbitros.

¿Qué partidos se disputarán en la primera fecha de la Liga 1 2026?

La primera jornada de la Liga 1 2026 se completa con los partidos restantes del fin de semana. Estos son los encuentros que faltan por jugar en el inicio del campeonato peruano: