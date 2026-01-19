HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Guede pone en práctica el ‘fútbol total’ en Alianza Lima

El entrenador blanquiazul apuesta por un ‘cuadrado mágico’ de cara a la ‘Noche Blanquiazul’, la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Pablo Guede afronta su primera temporada en el fútbol peruano. Foto: Alianza Lima
Pablo Guede necesitó sentir el golpe de la derrota para animarse a componer su propio ‘fútbol total’. Perder frente a los argentinos Independiente de Avellaneda (1-2) y Unión de Santa Fe(1-2), en los dos primeros partidos de la Serie de La Plata, hirió el orgullo del entrenador de Alianza Lima.

“Mejorar es cambiar; así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo”, dijo Winston Churchill. Y Pablo Guede, oprimido por las críticas, decidió cambiar para ganarle a Colo-Colo de Chile. Enterró de raíz el sistema 1-4-3-3 y puso en marcha el ‘antiguo’ 1-4-4-2.

Alianza Lima se despidió de la Serie Río de La Plata con un triunfo. Foto: Serie Río de La Plata

Guede, un esclavo natural del trabajo, ‘retrocedió’ más de 30 años y colocó en el mediocampo un ‘cuadrado’, compacto, seguro, con futbolistas de buen pie. Era domingo de noche y Alianza Lima necesitaba ganar.

Dos medios defensivos y dos medios ofensivos. Doble mediocentro. Un sistema atípico. Una doble contención con Gianfranco Chávez y Jesús Castillo. Más adelante, cerrando el ‘cuadrado’, Gaspar Gentile y Jairo Vélez.

A diferencia del 1-4-4-2 ‘moderno’, con los medios externos abriendo la cancha por las bandas, Alianza Lima jugó diferente, agrupándose como un puño en el centro mismo del campo, y la victoria —sufrida por 3-2— cayó como un jugo helado en el ‘infierno’ austral del verano uruguayo.

Alianza Lima alineó frente al ‘Cacique’ con Guillermo Viscarra (debe mejorar el servicio); Luis Advíncula (buen cambio de juego), Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco (entiende mejor la idea de Guede con el pase de salida); Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

El equipo íntimo mejoró la propuesta y fue protagonista con la pelota. Colocó el ‘cuadrado’ con doble medio centro y ganó el mediocampo. En cuanto a la creación de fútbol, el lado izquierdo, con Trauco, Vélez y Eryc Castillo, que sobresalió por su buen manejo de balón; a diferencia del lado derecho, que tuvo a Advíncula, Gentile y Guerrero.

Lo que también se destaca en este novedoso sistema de juego es el ‘pressing’ blanquiazul. Todos marcan. Todos corren. Nadie camina en el campo de juego. Lo hace Guerrero desde la salida; Gentile y Vélez anulan a los mediocentros rivales; y la contención —en especial Jesús Castillo— ‘roba’ muchos balones. En la defensa, la dupla Zambrano-Garcés es inamovible.

Alan Cantero, Federico Girotti y Luis Ramos ingresaron para redondear la victoria en el Estadio Parque Viera de Montevideo, pero Guede mantuvo el sistema.

Con Fernando Gaibor recuperado (ingresará por Chávez en la zona medular), el ‘cuadrado’ de Alianza Lima se volverá un ‘cuadrado mágico’.

Con Lionel Messi y el Inter Miami en la ‘Noche Blanquiazul’, y el debut en la Liga 1 y la Copa Libertadores, el ‘equipo del pueblo’ se prepara para otros triunfos brillantes.

