Alianza Lima arribó a la capital luego de aprovechar la pretemporada para participar en Serie Río de La Plata 2026. El entrenador Pablo Guede fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y realizó un balance sobre los amistoso que sostuvo en Uruguay. Además, el técnico aliancista respaldó a Sergio Peña por las criticas que viene recibiendo e incluso habló sobre el reclamo que le hizo contra Unión de Santa Fe.

El volante aliancista cometió algunos errores como un autogol y estuvo impreciso en los partidos amistoso. No obstante, Pablo Guede no dudó en salir a defenderlo y aclarar el tenso momento que se viralizó en redes sociales contra el club argentino. El DT sorprendió a la prensa.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Sergio Peña en la pretemporada de Alianza Lima?

El técnico argentino aprobó el balance general al conjunto aliancista. "Me pareció un buen trabajo por la intensidad que le metimos y la idea se irá desarrollando con el paso del tiempo, aunque todavía no tengo un once titular. Quedan 15 días todavía pare empezar la Liga 1 y por eso aún es muy apresurado hablar sobre eso. Quizás mañana se lesionan 4 jugadores y tengo que arrancar con otros", declaró Pablo Guede en Latina.

Asimismo, rompió su silencio sobre las fuentes indicaciones que le dio ante Unión Santa Fe. "Yo me reí, en los entrenamientos es peor, es cuestión de fútbol. Sergio es un gran profesional, ya lo dije el otro día, es aliancista de corazón. Lo que siente él por este club es muy grande y estoy muy contento por el trabajo que hace, pero a veces tocan partidos buenos o malos", aclaró el experimentado estratega.

Pablo Guede minimizó su reclamo a Sergio Peña

En conversación con ESPN, Pablo Guede restó importante al reclamo que le hizo a Sergio Peña durante el partido contra Unión. Bajo su punto de vista, es una reprimenda normal de cualquier encuentro.

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas, eh", declaró.