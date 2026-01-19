HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pablo Guede respalda a Sergio Peña tras ser cuestionado en Alianza Lima por su bajo rendimiento: "Es aliancista de corazón"

El DT defendió al experimentado volante ante fuertes críticas por su bajo nivel en la cancha, incluyendo un autogol, y minimizó un reciente reclamo en el partido de Alianza Lima.

Pablo Guede defendió a Sergio Peña y aclaró polémica en Alianza Lima. Foto: Lr/Latin Media
Pablo Guede defendió a Sergio Peña y aclaró polémica en Alianza Lima. Foto: Lr/Latin Media

Alianza Lima arribó a la capital luego de aprovechar la pretemporada para participar en Serie Río de La Plata 2026. El entrenador Pablo Guede fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y realizó un balance sobre los amistoso que sostuvo en Uruguay. Además, el técnico aliancista respaldó a Sergio Peña por las criticas que viene recibiendo e incluso habló sobre el reclamo que le hizo contra Unión de Santa Fe.

El volante aliancista cometió algunos errores como un autogol y estuvo impreciso en los partidos amistoso. No obstante, Pablo Guede no dudó en salir a defenderlo y aclarar el tenso momento que se viralizó en redes sociales contra el club argentino. El DT sorprendió a la prensa.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

lr.pe

¿Qué dijo Pablo Guede sobre Sergio Peña en la pretemporada de Alianza Lima?

El técnico argentino aprobó el balance general al conjunto aliancista. "Me pareció un buen trabajo por la intensidad que le metimos y la idea se irá desarrollando con el paso del tiempo, aunque todavía no tengo un once titular. Quedan 15 días todavía pare empezar la Liga 1 y por eso aún es muy apresurado hablar sobre eso. Quizás mañana se lesionan 4 jugadores y tengo que arrancar con otros", declaró Pablo Guede en Latina.

Asimismo, rompió su silencio sobre las fuentes indicaciones que le dio ante Unión Santa Fe. "Yo me reí, en los entrenamientos es peor, es cuestión de fútbol. Sergio es un gran profesional, ya lo dije el otro día, es aliancista de corazón. Lo que siente él por este club es muy grande y estoy muy contento por el trabajo que hace, pero a veces tocan partidos buenos o malos", aclaró el experimentado estratega.

PUEDES VER: Sekou Gassama se rinde ante Sadio Mané tras levantar la Copa África con Senegal en polémica final: "El mejor"

lr.pe

Pablo Guede minimizó su reclamo a Sergio Peña

En conversación con ESPN, Pablo Guede restó importante al reclamo que le hizo a Sergio Peña durante el partido contra Unión. Bajo su punto de vista, es una reprimenda normal de cualquier encuentro.

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas, eh", declaró.

Notas relacionadas
Franco Navarro satisfecho con el trabajo de Pablo Guede pese a las 2 derrotas de Alianza Lima: "Ha sido una de las mejores pretemporadas"

Franco Navarro satisfecho con el trabajo de Pablo Guede pese a las 2 derrotas de Alianza Lima: "Ha sido una de las mejores pretemporadas"

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Me deja más dudas que certezas"

Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Me deja más dudas que certezas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

LEER MÁS
Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

LEER MÁS
Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Deportes

Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

Franco Navarro satisfecho con el trabajo de Pablo Guede pese a las 2 derrotas de Alianza Lima: "Ha sido una de las mejores pretemporadas"

Kylian Mbappé confronta a periodista y rechaza que hubo problemas con Xabi Alonso en Real Madrid: "¿De dónde sabes eso tú?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025