Alianza Lima afronta un periodo de bonanza económica: en los últimos años, el equipo blanquiazul logró concretar grandes fichajes como los de Carlos Zambrano, Eryc Castillo, Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Federico Girotti. Sin embargo, la situación no siempre fue así en la institución victoriana, sobre todo en aquel recordado 2012.

Walter Ibáñez, que es uno de los extranjeros más recordados por el notable nivel que mostró, estuvo presente en este periodo y reveló las carencias que le tocó afrontar en el club.

Walter Ibáñez revela las carencias que vivió en Alianza Lima

"Fueron años muy buenos para mí los de Alianza. Pero, sin duda, el primer año que llego a Alianza, cuando me encuentro en lo que es el mundo Alianza, encuentro al club en una situación totalmente distinta a lo que es hoy... Con mucho déficit, problemas económicos, tema infraestructura, todo. Digamos que Alianza venía de un golpe duro, entonces creo que fue un año que me marcó. A su vez, creo que fue un año en el cual uno supo querer la camiseta", sostuvo al inicio del diálogo con el periodista José Varela.

En ese sentido, el popular 'Colo', que en su momento fue capitán del equipo, reparó en la precaria situación que vivían los integrantes del plantel.

"Los que tiramos para adelante esa vez fue el grupo. Nosotros no cobrábamos en ese momento, no teníamos luz en el vestuario, nos bañábamos con agua fría; a veces no teníamos agua, cosas que en un equipo grande no es permitido, no puede faltar, y menos para el trabajo de un futbolista profesional. Y bueno, nosotros sabíamos que de todas formas teníamos que sacar adelante. Fue un año que se marcó por toda esa guerra extrafútbol", agregó.

Por otra parte, Walter Ibáñez se alegró por la "solvencia económica" que tiene Alianza Lima en la actualidad. Asimismo, indicó que las condiciones están dadas para ganar el título nacional.

