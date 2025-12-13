Nazareno Solís dejará de ser jugador de Boca Juniors desde el 1 de enero del 2026. Foto: composición LR/AFP

En medio del ajetreo habitual del mercado de pases, Boca Juniors pone fin a un ciclo singular en su historia reciente: la desvinculación de un futbolista cuya carrera dentro del club estuvo marcada más por préstamos que por partidos. Tras casi una década bajo contrato con el actual equipo de Luis Advíncula, Nazareno Solís, de 31 años, se despide oficialmente del club sin haber logrado consolidarse en el primer equipo.

La llegada de Solís a Boca se remonta a la segunda mitad de 2016, cuando el extremo proveniente de Talleres de Córdoba fue incorporado con altas expectativas tras una destacada campaña en el ascenso argentino. Sin embargo, su paso por La Ribera estuvo lejos de lo planeado.

Nazareno Solís deja Boca Juniors tras casi 10 años de préstamos

Solís sumó apenas 4 presencias oficiales en el primer equipo durante la temporada 2016/17, fase en la que aportó un par de asistencias pero nunca logró afianzarse. Lo que continuó fue una interminable sucesión de cesiones: ocho clubes diferentes desde 2018 hasta 2025, tanto en Argentina como en el exterior.

Entre los equipos que vistió como cedido se encuentran Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, el OFI Creta de Grecia, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y, más recientemente, Deportivo Madryn, donde encontró continuidad y mejoró su rendimiento.

Este constante recorrido llevó a que su contrato con el Xeneize se extendiera por casi diez años, un hecho inusual en el fútbol argentino. A partir del 1 de enero de 2026, Solís firmará en forma definitiva con Deportivo Madryn, club donde alcanzó más oportunidades.

¿Cuál es el actual valor de Nazareno Solís?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Nazareno Solís cuenta con un valor en el mercado de 325.000 euros.