Deportes

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

El equipo íntimo viene llevando a cabo su preparación para la Liga 1 y Copa Libertadores en la Videna con su plantel prácticamente completo tras los fichajes confirmados.

Todos los fichajes del equipo blanquiazul ya entrenan con el resto de sus compañeros. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima no quiere dejar nada al azar para este 2026. El club íntimo tendrá el doble desafío de pelear por el título de la Liga 1 y volver a superar la fase previa de la Copa Libertadores, objetivos que requieren una preparación a conciencia. Por ello, desde el último sábado los blanquiazules vienen llevando a cabo su pretemporada en la Videna bajo las órdenes del DT Pablo Guede.

El plantel victoriano buscará aprovechar al máximo estos días en Perú antes de su viaje al extranjero, donde le espera una agenda llena de actividad. Los jugadores que renovaron contrato, así como los que llegaron en las últimas semanas, buscarán llenarle los ojos al técnico para ganarse un puesto en el once titular.

Cronograma de actividades de Alianza Lima

Esta es la planificación del equipo victoriano en su pretemporada 2026. Tras un par de días en Perú, viajará a Uruguay para continuar su preparación.

Cronograma de actividades del club íntimo. Foto: Alianza Lima

¿Qué partidos amistosos jugará Alianza Lima?

Antes de su debut en la Liga 1 y Copa Libertadores, Alianza tiene pactados cuatro amistosos: tres por la Serie Río de La Plata y uno por su presentación en la Noche Blanquiazul.

  • Alianza Lima vs Independiente (Serie Río de La Plata): sábado 10 de enero
  • Alianza Lima vs Unión de Santa Fe (Serie Río de La Plata): miércoles 14 de enero
  • Alianza Lima vs Colo Colo (Serie Río de La Plata): domingo 18 de enero
  • Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero.

Fichajes de Alianza Lima

Estos son los jugadores nacionales y extranjeros que llegaron al plantel íntimo en el último mercado de fichajes. En los próximos días podría sumarse algún nombre más.

  • Mateo Antoni (defensa)
  • Federico Girotti (delantero)
  • Luis Ramos (delantero)
  • Cristian Carbajal (lateral)
  • D'Alessandro Montenegro (lateral)
  • Alejandro Duarte (arquero)
  • Jairo Vélez (mediocampista).
