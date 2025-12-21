Ya falta poco para terminar el año y, así como los equipos en la Liga 1 ya vienen pensando en la siguiente temporada, la selección peruana también lo hace, tras el desastre que significó disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2026. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se buscaría una estrategia similar a la que utiliza Bolivia, que consiste en jugar en la altura, por lo que, además de Lima, se buscaría inscribir otras dos sedes ubicadas en Cusco y Puno.

Esto, según la información exclusiva que dio el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del Perú vs. Bolivia. Sin embargo, esta medida sería principalmente para enfrentar a selecciones fuertes como Argentina y Brasil, mientras que en Lima se jugaría ante rivales más asequibles.

FPF buscará inscribir a Lima, Cusco y Puno como sedes para las Eliminatorias 2030

De acuerdo a lo informado por el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del Perú vs. Bolivia, la FPF registrará tres sedes con el objetivo de que la Bicolor cuente con alternativas para los partidos oficiales de Eliminatorias. Además del Estadio Nacional de Lima como escenario principal, las otras dos sedes estarían ubicadas en las regiones de Puno y Cusco.

El objetivo es que la selección peruana cuente con una ventaja frente a selecciones fuertes de Sudamérica como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. Puno, al ubicarse por encima de los 3.000 m s. n. m., representaría un factor favorable para que el plantel mayor busque la clasificación a la Copa del Mundo.

"Perú va a inscribir hasta tres sedes (para las próximas Eliminatorias), uno de ellos será Puno. La Federación tiene la intención evidentemente poner como primera sede a Lima, pero como segunda sede a Puno para poder llevar a selecciones como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. En Lima recibirán a las demás selecciones. La idea es poder sacar ventaja de la altura y como tercera sede sería Cusco", informó el periodista durante la transmisión.

¿Cuál será el estadio que utilizará la selección peruana en Puno?

La sorpresa respecto a la inscripción de estas tres sedes radica en la intención de incluir a Puno. Por el momento, no hay información concreta sobre qué estadio se usaría en esta ciudad; no obstante, uno de los recintos que se presenta como posible para albergar los encuentros de la selección peruana es el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, sede del Deportivo Binacional, que se encuentra a 3.825 m s. n. m.

El Estadio Guillermo Briceño se encuentra a 3.825 m s. n. m.Foto: vía Facebook

Sedes de Perú para las Eliminatorias 2030

A falta de oficialización y aprobación de los entes deportivos internacionales, la selección peruana tendría estas tres sedes para las siguientes Eliminatorias 2030: