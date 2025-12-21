HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Perú adoptaría la estrategia de Bolivia: las 2 sedes de altura que inscribiría para las eliminatorias al Mundial 2030

La selección peruana podría comenzar a jugar en altura para las Eliminatorias 2030, siendo la principal novedad la intención de inscribir a Cusco y Puno como sedes para enfrentar a selecciones fuertes.

FPF buscaría inscribir tres sedes para las Eliminatorias 2030. Foto: composición LR/FPF/Deportivo Binacional
FPF buscaría inscribir tres sedes para las Eliminatorias 2030. Foto: composición LR/FPF/Deportivo Binacional

Ya falta poco para terminar el año y, así como los equipos en la Liga 1 ya vienen pensando en la siguiente temporada, la selección peruana también lo hace, tras el desastre que significó disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2026. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se buscaría una estrategia similar a la que utiliza Bolivia, que consiste en jugar en la altura, por lo que, además de Lima, se buscaría inscribir otras dos sedes ubicadas en Cusco y Puno.

Esto, según la información exclusiva que dio el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del Perú vs. Bolivia. Sin embargo, esta medida sería principalmente para enfrentar a selecciones fuertes como Argentina y Brasil, mientras que en Lima se jugaría ante rivales más asequibles.

PUEDES VER: Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por amistoso vía América tvGO: empatan sin goles en Chincha

lr.pe

FPF buscará inscribir a Lima, Cusco y Puno como sedes para las Eliminatorias 2030

De acuerdo a lo informado por el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del Perú vs. Bolivia, la FPF registrará tres sedes con el objetivo de que la Bicolor cuente con alternativas para los partidos oficiales de Eliminatorias. Además del Estadio Nacional de Lima como escenario principal, las otras dos sedes estarían ubicadas en las regiones de Puno y Cusco.

El objetivo es que la selección peruana cuente con una ventaja frente a selecciones fuertes de Sudamérica como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. Puno, al ubicarse por encima de los 3.000 m s. n. m., representaría un factor favorable para que el plantel mayor busque la clasificación a la Copa del Mundo.

"Perú va a inscribir hasta tres sedes (para las próximas Eliminatorias), uno de ellos será Puno. La Federación tiene la intención evidentemente poner como primera sede a Lima, pero como segunda sede a Puno para poder llevar a selecciones como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. En Lima recibirán a las demás selecciones. La idea es poder sacar ventaja de la altura y como tercera sede sería Cusco", informó el periodista durante la transmisión.

¿Cuál será el estadio que utilizará la selección peruana en Puno?

La sorpresa respecto a la inscripción de estas tres sedes radica en la intención de incluir a Puno. Por el momento, no hay información concreta sobre qué estadio se usaría en esta ciudad; no obstante, uno de los recintos que se presenta como posible para albergar los encuentros de la selección peruana es el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, sede del Deportivo Binacional, que se encuentra a 3.825 m s. n. m.

El Estadio Guillermo Briceño se encuentra a 3.825 m s. n. m.Foto: vía Facebook

El Estadio Guillermo Briceño se encuentra a 3.825 m s. n. m.Foto: vía Facebook

PUEDES VER: ¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

lr.pe

Sedes de Perú para las Eliminatorias 2030

A falta de oficialización y aprobación de los entes deportivos internacionales, la selección peruana tendría estas tres sedes para las siguientes Eliminatorias 2030:

  • Estadio Nacional de Lima (43 mil espectadores)
  • Puno (Estadio por confirmar)
  • Estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco (42 mil espectadores)
Notas relacionadas
[América tvGO EN VIVO] Partido Perú vs Bolivia HOY en el estadio Félix Castillo Tardío: final del primer tiempo

[América tvGO EN VIVO] Partido Perú vs Bolivia HOY en el estadio Félix Castillo Tardío: final del primer tiempo

LEER MÁS
Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS
Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por amistoso vía América tvGO: empatan sin goles en Chincha

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por amistoso vía América tvGO: empatan sin goles en Chincha

LEER MÁS
[VER Latina EN VIVO] Alianza Lima vs Universitario HOY por la Liga Peruana de Vóley

[VER Latina EN VIVO] Alianza Lima vs Universitario HOY por la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025