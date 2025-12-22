¿Alianza Lima podría perder puntos por infracción? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si el reclamo de Universitario prospera
Tras el reclamo de Universitario, se espera que la última palabra la tenga la Federación Peruana de Vóley. De momento, Alianza Lima se encuentra líder en la tabla de posiciones, pero existe la posibilidad de un triple empate si el fallo sale a favor del conjunto crema.
Alianza Lima, durante la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, en la que jugó ante Universitario de Deportes, cometió un error garrafal al alinear en el campo a cuatro jugadoras extranjeras, incumpliendo así la norma que establece un máximo de tres. Debido a ello, su victoria por 3-0 quedó opacada por este hecho.
No obstante, desde la ‘U’ han señalado que realizarán el reclamo de los puntos, por lo que, si la Federación Peruana de Vóley les da la razón, la tabla de posiciones, que actualmente lideran las blanquiazules, se modificaría, ya que se les restarían estos tres puntos y se le otorgarían a las cremas, lo que generaría un triple empate.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
De momento, la tabla de posiciones de la LPV se encuentra de esta manera, con las íntimas en el primer lugar con 27 puntos, seguidos de San Martín de Porres y como tercero Universitario.
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PP
|Sets
|Pts
|1
|Alianza Lima F
|9
|9
|0
|27:2
|27
|2
|San Martín de Porres F
|9
|8
|1
|26:10
|24
|3
|Universitario de Deportes F
|9
|7
|2
|23:9
|21
|4
|Regatas Lima F
|9
|6
|3
|21:13
|16
|5
|Géminis F
|9
|5
|4
|18:16
|14
|6
|Atenea F
|9
|5
|4
|17:19
|13
|7
|Circolo F
|9
|4
|5
|17:19
|13
|8
|Rebaza Acosta F
|9
|3
|6
|16:20
|11
|9
|Latino Amisa F
|9
|4
|5
|15:21
|9
|10
|Deportivo Soan F
|9
|1
|8
|11:24
|6
|11
|Kazoku No Perú F
|9
|1
|8
|7:24
|5
|12
|Wanka F
|9
|1
|8
|4:25
|3
¿Cómo quedaría la tabla de posiciones tras el reclamo de Universitario?
En otro escenario, en caso la FPV le dé la razón al conjunto crema, Alianza Lima perdería los tres sets por 25-0. De darse esta situación, se produciría un triple empate, por lo que el desempate se definiría por la diferencia de sets.
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PP
|Sets
|Pts
|1
|Universitario de Deportes F
|9
|8
|1
|26:6
|24
|2
|Alianza Lima F
|9
|8
|1
|24:5
|24
|3
|San Martín de Porres F
|9
|8
|1
|26:10
|24
|4
|Regatas Lima F
|9
|6
|3
|21:13
|16
|5
|Géminis F
|9
|5
|4
|18:16
|14
|6
|Atenea F
|9
|5
|4
|17:19
|13
|7
|Circolo F
|9
|4
|5
|17:19
|13
|8
|Rebaza Acosta F
|9
|3
|6
|16:20
|11
|9
|Latino Amisa F
|9
|4
|5
|15:21
|9
|10
|Deportivo Soan F
|9
|1
|8
|11:24
|6
|11
|Kazoku No Perú F
|9
|1
|8
|7:24
|5
|12
|Wanka F
|9
|1
|8
|4:25
|3
¿Qué dice el reglamento de la Liga Peruana de Vóley?
Es importante destacar que, según las reglas, solo se permite contar con un máximo de tres jugadoras extranjeras. Al alinear cuatro, Alianza habría infringido esta norma y podría ser sancionada; sin embargo, el reglamento de la LPV no indica que esto implique la pérdida de los puntos obtenidos.
- Se permite la participación de hasta tres (3) extranjeras en campo por equipo
- En el campo de juego se considerará la nacionalidad del líbero que ingresa, sin importar la nacionalidad de la deportista por la que ingresa.
No obstante, la misma normativa establece que se rige por las Reglas Oficiales de Juego de la FIVB. Entonces, ¿qué establece la FIVB? Según el punto 15, cuando un equipo realiza una sustitución ilegal y el juego continúa, se debe aplicar lo siguiente:
"El equipo es penalizado con un punto y el saque para el adversario, la sustitución debe ser rectificada y los puntos anotados por el equipo en falta desde el momento en que la falta fue cometida deben ser cancelados. Los puntos del adversario permanecen válidos".
Antecedentes sobre alinear a cuatro extranjeras en la LPV
Es importante señalar que la FPV todavía no se ha pronunciado sobre el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. No obstante, hay un antecedente: en 2017, la Universidad San Martín alineó a más jugadoras extranjeras de las permitidas contra Circolo Italiano y, aunque había ganado el partido, la Comisión declaró la victoria a favor de Pueblo Libre por 3-0 en sets.