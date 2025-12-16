HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
Fútbol Peruano

Paolo Fuentes no podrá cumplir su sueño de jugar en Argentina: peruano rescindirá su contrato con Racing por fuerte motivo

A sus 29 años, Paolo Fuentes había decidido dar su primer salto al extranjero. Sin embargo, algunos problemas en Racing de Córdoba le impedirán jugar en el club.

Paolo Fuentes jugó toda su carrera en el fútbol peruano. Foto: difusión
Paolo Fuentes jugó toda su carrera en el fútbol peruano. Foto: difusión

La aventura de Paolo Fuentes en el fútbol argentino está cerca de concretar su final antes de lo esperado. El defensor peruano, que hace apenas un mes arribó a las filas del Club Atlético Racing de Córdoba, podría terminar anticipadamente su vínculo con la institución debido a una delicada situación económica que atraviesa la entidad.

Fuentes, quien firmó con el club cordobés tras su descenso con Alianza Universidad en la Liga 1, tenía en este proyecto su primera experiencia profesional fuera del país. Sin embargo, las expectativas de disputar la Primera B de Argentina en 2026 se han visto truncadas por problemas financieros del equipo que le impiden inscribir nuevos jugadores.

Paolo Fuentes rescindirá su contrato con Racing por problemas económicos

La falta de liquidez y las deudas acumuladas han generado una prohibición para que Racing de Córdoba realice inscripciones regulares en el registro de jugadores, un impedimento que va más allá de las intenciones deportivas y que atenta directamente contra la operatividad del plantel de cara al próximo año.

Esta situación habría motivado que tanto el club como el propio futbolista evalúen la rescisión de su contrato. El zaguero peruano ahora queda en la búsqueda de una nueva oportunidad para continuar su carrera y mantener ritmo de competencia, tras una temporada en la que militó en diversos clubes del fútbol peruano como Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT y Alianza Universidad.

¿En qué clubes ha jugado Paolo Fuentes?

A continuación, repasa los clubes en los que ha jugado Paolo Fuentes a lo largo de su carrera. No ha jugado en un equipo del exterior desde que debutó.

  • Melgar
  • Sport Boys
  • Cienciano
  • ADT
  • Alianza Universidad
