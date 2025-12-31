HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 31 de diciembre | LR+ Noticias

Fútbol Peruano

Franco Velazco reveló por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada de Universitario: "Está pasando un momento complicado"

El administrador merengue también respondió a las críticas que ha recibido Sekou Gassama tras convertirse en nuevo jugador de Universitario.

Sekou Gassama llegaría a Universitario en la quincena de enero. Foto: composición LR/Tiempo Crema
Sekou Gassama llegaría a Universitario en la quincena de enero. Foto: composición LR/Tiempo Crema

Universitario impactó a todos con el fichaje de Sekou Gassama. El delantero español con ascendencia africana ha recibido fuertes cuestionamientos por su presente futbolístico. En medio de este contexto, Franco Velazco, administrador de la 'U', salió al frente para defenderlo de las críticas. Además, aprovechó para revelar por qué la 'Pantera' llegará tarde a la pretemporada del club, la cual inicia el próximo 3 de enero en Campo Mar.

En una reciente entrevista para 'Tiempo Crema', Velazco contó que Gassama está atravesando un problema familiar que le impide sumarse a Universitario. El club ha decidido brindarle todo el respaldo posible para que solucione sus inconvenientes y posteriormente, pueda recalar en Ate.

PUEDES VER: Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

lr.pe

Franco Velazco explicó por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada

"La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna (...) Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar", dijo en un principio para dicho medio.

También señaló que su inconveniente involucra a menores de edad, por lo que Universitario lo está apoyando a llevarlo de la mejor manera.

"Obviamente al ser jugador de la 'U' se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar, y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil, y estamos ayudándolo a superar", añadió.

PUEDES VER: Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

lr.pe

Franco Velazco contó cuándo llegaría Sekou Gassama a Universitario

Aparte de resaltar su formación deportiva, Franco Velazco señaló que se tiene establecido que Gassama llegue a la 'U' a mitad de enero. Asimismo, manifestó que el comando técnico ya está trabajando con él a larga distancia.

"Es un jugador con formación europea, y ya tiene una tarea física encargada por el comando técnico. Entonces, se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo de ayudarlo y que las cosas ojalá puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada", complementó.

Notas relacionadas
Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

LEER MÁS
Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

LEER MÁS
Presentación de Universitario podría verse por señal abierta: TV Perú transmitiría la Noche Crema 2026

Presentación de Universitario podría verse por señal abierta: TV Perú transmitiría la Noche Crema 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

Universitario cerraría su último fichaje extranjero: Héctor Fertoli deja Argentina para unirse al tricampeón peruano

LEER MÁS
Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: "Me quedo con lo que es la 'U' real"

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Fútbol Peruano

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025