Universitario impactó a todos con el fichaje de Sekou Gassama. El delantero español con ascendencia africana ha recibido fuertes cuestionamientos por su presente futbolístico. En medio de este contexto, Franco Velazco, administrador de la 'U', salió al frente para defenderlo de las críticas. Además, aprovechó para revelar por qué la 'Pantera' llegará tarde a la pretemporada del club, la cual inicia el próximo 3 de enero en Campo Mar.

En una reciente entrevista para 'Tiempo Crema', Velazco contó que Gassama está atravesando un problema familiar que le impide sumarse a Universitario. El club ha decidido brindarle todo el respaldo posible para que solucione sus inconvenientes y posteriormente, pueda recalar en Ate.

Franco Velazco explicó por qué Sekou Gassama llegará tarde a la pretemporada

"La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna (...) Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar", dijo en un principio para dicho medio.

También señaló que su inconveniente involucra a menores de edad, por lo que Universitario lo está apoyando a llevarlo de la mejor manera.

"Obviamente al ser jugador de la 'U' se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar, y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil, y estamos ayudándolo a superar", añadió.

Franco Velazco contó cuándo llegaría Sekou Gassama a Universitario

Aparte de resaltar su formación deportiva, Franco Velazco señaló que se tiene establecido que Gassama llegue a la 'U' a mitad de enero. Asimismo, manifestó que el comando técnico ya está trabajando con él a larga distancia.

"Es un jugador con formación europea, y ya tiene una tarea física encargada por el comando técnico. Entonces, se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo de ayudarlo y que las cosas ojalá puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada", complementó.