Fútbol Peruano

Hernán Barcos recuerda su primer título con Alianza Lima con emotivo mensaje: "Un día histórico para el pueblo blanquiazul"

En medio de la conmoción por su partida de Alianza Lima, el delantero argentino utilizó sus redes sociales para conmemorar su primer trofeo con el elenco blanquiazul.

Hernán Barcos ganó 2 títulos en Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima fue un baldazo de agua fría en La Victoria. A puertas de disputar los playoffs de la Liga 1 2025 ante Sporting Cristal, la directiva blanquiazul le comunicó al 'Pirata' que no estaba en los planes para la próxima temporada. Después de levantar dos títulos y convertirse en el máximo goleador extranjero del club, el delantero argentino tendrá que buscar otro equipo y ya se rumorea que su futuro podría estar en Uruguay.

Mientras se define su futuro, Hernán Barcos continúa dejando muestras de afecto por Alianza. A propósito, en una reciente publicación, el atacante recordó el primer título que levantó como jugador íntimo.

Hernán Barcos recuerda su primer título con Alianza Lima

"Un día como hoy, hace 4 años, fue un día histórico para el pueblo blanquiazul", escribió Barcos en su cuenta de Instagram. Inmediatamente, miles de hinchas reaccionaron a su post y le hicieron notar su gran cariño y ganas de que se quede en el equipo para el 2026.

Recordemos que Barcos llegó en aquella temporada a Alianza Lima después de un corto paso por la liga de Bangladesh. A punta de goles y buenas actuaciones, el 'Pirata' se ganó el corazón de la hinchada y se convirtió en un referente de la institución.

Publicación de Hernán Barcos. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras confirmarse su partida de Alianza Lima?

Al ser abordado por la prensa local, Hernán Barcos se detuvo un momento y señaló que aún no iba a brindar declaraciones por respeto al club. Asimismo, dejó en claro que dará sus primeras palabras en un lugar más organizado.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos", declaró.

