La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima fue un baldazo de agua fría en La Victoria. A puertas de disputar los playoffs de la Liga 1 2025 ante Sporting Cristal, la directiva blanquiazul le comunicó al 'Pirata' que no estaba en los planes para la próxima temporada. Después de levantar dos títulos y convertirse en el máximo goleador extranjero del club, el delantero argentino tendrá que buscar otro equipo y ya se rumorea que su futuro podría estar en Uruguay.

Mientras se define su futuro, Hernán Barcos continúa dejando muestras de afecto por Alianza. A propósito, en una reciente publicación, el atacante recordó el primer título que levantó como jugador íntimo.

Hernán Barcos recuerda su primer título con Alianza Lima

"Un día como hoy, hace 4 años, fue un día histórico para el pueblo blanquiazul", escribió Barcos en su cuenta de Instagram. Inmediatamente, miles de hinchas reaccionaron a su post y le hicieron notar su gran cariño y ganas de que se quede en el equipo para el 2026.

Recordemos que Barcos llegó en aquella temporada a Alianza Lima después de un corto paso por la liga de Bangladesh. A punta de goles y buenas actuaciones, el 'Pirata' se ganó el corazón de la hinchada y se convirtió en un referente de la institución.

Publicación de Hernán Barcos. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras confirmarse su partida de Alianza Lima?

Al ser abordado por la prensa local, Hernán Barcos se detuvo un momento y señaló que aún no iba a brindar declaraciones por respeto al club. Asimismo, dejó en claro que dará sus primeras palabras en un lugar más organizado.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos", declaró.