Universitario impuso una imborrable hegemonía en la Liga 1, tras conseguir el tricampeonato en el fútbol peruano. La 'U' consiguió el título ante ADT en Tarma y se mantiene invicto en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. Justamente, una de las piezas fundamentales para la consagración de los 'cremas' fue el volante Rodrigo Ureña. El '5' chileno apoyó en la marca y armando juego en la zona medular.

Por este motivo, los hinchas de Universitario de Deportes están pendientes del futuro de Rodrigo Ureña en el club de Ate e incluso algunos fanáticos lo comparan con el Puma Carranza. El experimentado futbolista de 32 años llenó de elogios al ídolo 'merengue'.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su renovación con Universitario?

Ureña rompió su silencio y habló sobre el contrato que tiene con Universitario para afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. "Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo de ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", reveló el mediocampista en 'Juego Cruzado'.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre las comparaciones con el 'Puma' Carranza?

El volante central se mostró bastante respetuoso por la comparación que algunos hinchas y comentaristas deportivos realizan. Además, analizó las virtudes del emblemático volante y resaltó su destreza para ejecutar de manera impecable las funciones defensivas en una época

"Vi videos del ‘Puma’. Muchas veces hay que entender que el fútbol no es solamente jugar bonito, es efectividad. He visto varios partidos en el que tácticamente era impecable. La verdad era un jugador que, como se jugaba antiguamente, había marca personal, o había zonas en la cancha donde cierto jugador no podía recibir el balón, y él en eso era el mejor", sentenció Ureña en el popular programa de 'Denganche'

Álvaro Barco sobre futuro de Rodrigo Ureña: "Queremos que se quede"

"Queremos que se quede Rodrigo, que es un jugador sumamente importante en el equipo. Él tiene cláusula de salida y si algún club aplica esa cláusula, y el jugador quiere irse, no estamos en capacidad de negociación. Quisiéramos que Rodrigo se quede una temporada más, ya veremos a fin de año"